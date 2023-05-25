Политолог Чеснаков: праймериз ЕР помогают участникам СВО влиться в политику

Предварительное голосование от партии «Единая Россия» позволяет вовлекать в политику новых кандидатов, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Появляются новые люди, новые лица», — подчеркнул Алексей Чеснаков. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Эксперт напомнил, что партия первой выступила с инициативой привлечения участников спецоперации в политику. «Здесь важно подсчитывать не количество прошедших [кандидатов, участников СВО], а саму попытку. Это важный шаг», — считает Чеснаков.
Эксперт обратил внимание, что «Единая Россия» демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность выборов. А предварительное голосование стало показателем стабильности системы власти и политических процессов, даже в условиях спецоперации.
В свою очередь, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил важность проведения выборов с точки зрения интеграции новых регионов в жизнь России. «Многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с „Единой Россией“. Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое — система выборов по законам РФ», — пояснил Романов.
Предварительное голосование в этом году стартовало с 22 мая. Праймериз продлятся до 28 мая. Замсекретаря партии Сергей Перминов отметил высокую степень защищенности голосования. В 2023 году электронное голосование впервые проходит в новых регионах России.
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