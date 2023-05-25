Политолог Чеснаков: праймериз ЕР помогают участникам СВО влиться в политику

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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, регистрация, партия единая россия, праймериз, единая россия, паспорт рф, ер, паспорт россии, кандидат
Политолог Алексей Чеснаков рассказал о значении праймериз для политики Фото:

Предварительное голосование от партии «Единая Россия» позволяет вовлекать в политику новых кандидатов, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Появляются новые люди, новые лица», — подчеркнул Алексей Чеснаков. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Эксперт напомнил, что партия первой выступила с инициативой привлечения участников спецоперации в политику. «Здесь важно подсчитывать не количество прошедших [кандидатов, участников СВО], а саму попытку. Это важный шаг», — считает Чеснаков.

Эксперт обратил внимание, что «Единая Россия» демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность выборов. А предварительное голосование стало показателем стабильности системы власти и политических процессов, даже в условиях спецоперации.

В свою очередь, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил важность проведения выборов с точки зрения интеграции новых регионов в жизнь России. «Многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с „Единой Россией“. Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое — система выборов по законам РФ», — пояснил Романов.

Предварительное голосование в этом году стартовало с 22 мая. Праймериз продлятся до 28 мая. Замсекретаря партии Сергей Перминов отметил высокую степень защищенности голосования. В 2023 году электронное голосование впервые проходит в новых регионах России.

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Предварительное голосование от партии «Единая Россия» позволяет вовлекать в политику новых кандидатов, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Появляются новые люди, новые лица», — подчеркнул Алексей Чеснаков. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Эксперт напомнил, что партия первой выступила с инициативой привлечения участников спецоперации в политику. «Здесь важно подсчитывать не количество прошедших [кандидатов, участников СВО], а саму попытку. Это важный шаг», — считает Чеснаков. Эксперт обратил внимание, что «Единая Россия» демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность выборов. А предварительное голосование стало показателем стабильности системы власти и политических процессов, даже в условиях спецоперации. В свою очередь, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил важность проведения выборов с точки зрения интеграции новых регионов в жизнь России. «Многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с „Единой Россией“. Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое — система выборов по законам РФ», — пояснил Романов. Предварительное голосование в этом году стартовало с 22 мая. Праймериз продлятся до 28 мая. Замсекретаря партии Сергей Перминов отметил высокую степень защищенности голосования. В 2023 году электронное голосование впервые проходит в новых регионах России.
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