Политолог Чеснаков: праймериз ЕР помогают участникам СВО влиться в политику

25 мая 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Политолог Алексей Чеснаков рассказал о значении праймериз для политики Фото: Анна Майорова © URA.RU Предварительное голосование от партии «Единая Россия» позволяет вовлекать в политику новых кандидатов, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Появляются новые люди, новые лица», — подчеркнул Алексей Чеснаков. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Эксперт напомнил, что партия первой выступила с инициативой привлечения участников спецоперации в политику. «Здесь важно подсчитывать не количество прошедших [кандидатов, участников СВО], а саму попытку. Это важный шаг», — считает Чеснаков. Эксперт обратил внимание, что «Единая Россия» демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность выборов. А предварительное голосование стало показателем стабильности системы власти и политических процессов, даже в условиях спецоперации. В свою очередь, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил важность проведения выборов с точки зрения интеграции новых регионов в жизнь России. «Многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с „Единой Россией“. Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое — система выборов по законам РФ», — пояснил Романов. Предварительное голосование в этом году стартовало с 22 мая. Праймериз продлятся до 28 мая. Замсекретаря партии Сергей Перминов отметил высокую степень защищенности голосования. В 2023 году электронное голосование впервые проходит в новых регионах России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предварительное голосование от партии «Единая Россия» позволяет вовлекать в политику новых кандидатов, в том числе участников спецоперации на Украине. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Появляются новые люди, новые лица», — подчеркнул Алексей Чеснаков. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Эксперт напомнил, что партия первой выступила с инициативой привлечения участников спецоперации в политику. «Здесь важно подсчитывать не количество прошедших [кандидатов, участников СВО], а саму попытку. Это важный шаг», — считает Чеснаков. Эксперт обратил внимание, что «Единая Россия» демонстрирует открытость, конкурентность и прозрачность выборов. А предварительное голосование стало показателем стабильности системы власти и политических процессов, даже в условиях спецоперации. В свою очередь, замруководителя Центрального исполкома «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов отметил важность проведения выборов с точки зрения интеграции новых регионов в жизнь России. «Многие кандидаты не просто впервые приходят попробовать себя в политике, а люди впервые знакомятся с „Единой Россией“. Узнают, какие традиции, правила существуют, что такое — система выборов по законам РФ», — пояснил Романов. Предварительное голосование в этом году стартовало с 22 мая. Праймериз продлятся до 28 мая. Замсекретаря партии Сергей Перминов отметил высокую степень защищенности голосования. В 2023 году электронное голосование впервые проходит в новых регионах России.