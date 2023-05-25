Предотвративший теракт Герой России встретится с молодежью ЯНАО

Штурман гражданской авиации, герой СССР, Владимир Гасоян посетил Ямал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Штурман гражданской авиации, герой СССР, Владимир Гасоян, который предотвратил теракт в самолете, приехал в Надым (ЯНАО). Как сообщил глава города Дмитрий Жаромских, гость познакомится с молодежью и историей города.

«Приветствуем на надымской земле штурмана гражданской авиации, Героя Советского Союза Владимира Бадоевича Гасояна. На протяжении двух дней будем знакомить гостя с Надымом, его историей, жителями. Программа пребывания обширная», — написал мэр.

Жаромских отметил важность встречи гостя с надымской молодежью. По словам мэра, именно у таких людей необходимо перенимать опыт. «Именно у таких людей, ветеранов профессии, свидетелей многих событий, происходивших в нашей стране и в мире, учатся молодые люди мужеству, отваге, любви к своему делу, а главное — к своей Родине, к Отчизне», — добавил он.

Владимир Гасоян в 1983 году был штурманом пассажирского самолета Ту-134. Ему удалось предотвратить теракт на рейсе Тбилиси — Ленинград. Благодаря его подвигу удалось выжить десяткам людей.