25 мая 2023
24 мая 2023

Предотвративший теракт Герой России встретится с молодежью ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский завод гражданской авиации. Екатеринбург
Штурман гражданской авиации, герой СССР, Владимир Гасоян посетил Ямал Фото:

Штурман гражданской авиации, герой СССР, Владимир Гасоян, который предотвратил теракт в самолете, приехал в Надым (ЯНАО). Как сообщил глава города Дмитрий Жаромских, гость познакомится с молодежью и историей города.

«Приветствуем на надымской земле штурмана гражданской авиации, Героя Советского Союза Владимира Бадоевича Гасояна. На протяжении двух дней будем знакомить гостя с Надымом, его историей, жителями. Программа пребывания обширная», — написал мэр.

Жаромских отметил важность встречи гостя с надымской молодежью. По словам мэра, именно у таких людей необходимо перенимать опыт. «Именно у таких людей, ветеранов профессии, свидетелей многих событий, происходивших в нашей стране и в мире, учатся молодые люди мужеству, отваге, любви к своему делу, а главное — к своей Родине, к Отчизне», — добавил он.

Владимир Гасоян в 1983 году был штурманом пассажирского самолета Ту-134. Ему удалось предотвратить теракт на рейсе Тбилиси — Ленинград. Благодаря его подвигу удалось выжить десяткам людей.

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Штурман гражданской авиации, герой СССР, Владимир Гасоян, который предотвратил теракт в самолете, приехал в Надым (ЯНАО). Как сообщил глава города Дмитрий Жаромских, гость познакомится с молодежью и историей города. «Приветствуем на надымской земле штурмана гражданской авиации, Героя Советского Союза Владимира Бадоевича Гасояна. На протяжении двух дней будем знакомить гостя с Надымом, его историей, жителями. Программа пребывания обширная», — написал мэр. Жаромских отметил важность встречи гостя с надымской молодежью. По словам мэра, именно у таких людей необходимо перенимать опыт. «Именно у таких людей, ветеранов профессии, свидетелей многих событий, происходивших в нашей стране и в мире, учатся молодые люди мужеству, отваге, любви к своему делу, а главное — к своей Родине, к Отчизне», — добавил он. Владимир Гасоян в 1983 году был штурманом пассажирского самолета Ту-134. Ему удалось предотвратить теракт на рейсе Тбилиси — Ленинград. Благодаря его подвигу удалось выжить десяткам людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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