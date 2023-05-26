В Киеве пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца

Пьяный судья сбил нацгвардейца в Киеве
Судья, который находился в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил нацгрварейца в Киеве. Судья был задержан.
«В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице», — сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. После инцидента судья был задержан.
Против судьи было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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