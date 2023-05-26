В Киеве пьяный судья насмерть сбил нацгвардейца

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Пьяный судья сбил нацгвардейца в Киеве Фото:

Судья, который находился в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил нацгрварейца в Киеве. Судья был задержан.

«В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице», — сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. После инцидента судья был задержан.

Против судьи было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Судья, который находился в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил нацгрварейца в Киеве. Судья был задержан. «В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице», — сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. После инцидента судья был задержан. Против судьи было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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