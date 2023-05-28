28 мая 2023
27 мая 2023

Компания «Газпрома» хочет открыть новые медиа в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, газпром
В конкурсе участвует компания «Газпром-Медиа Радио» Фото:

Представители организаций «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» участвуют в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Данная информация размещена на сайте областного Роскомнадзора.

«Предмет конкурса 1: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты — при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовещания, Курганская обл, Курган г (89,7 МГц, 1 кВт). Предмет конкурса 2: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты <…>, Курганская обл, Курган г (92,3 МГц, 1 кВт)», — указано в документе, размещенном на сайте.

Стоимость вещания на частоте обойдется победителю в 1,8 млн рублей. Обе компании претендуют на две частоты. Конкурс состоится 31 мая.

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Представители организаций «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» участвуют в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Данная информация размещена на сайте областного Роскомнадзора. «Предмет конкурса 1: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты — при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовещания, Курганская обл, Курган г (89,7 МГц, 1 кВт). Предмет конкурса 2: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты <…>, Курганская обл, Курган г (92,3 МГц, 1 кВт)», — указано в документе, размещенном на сайте. Стоимость вещания на частоте обойдется победителю в 1,8 млн рублей. Обе компании претендуют на две частоты. Конкурс состоится 31 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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