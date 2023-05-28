Компания «Газпрома» хочет открыть новые медиа в Кургане

В конкурсе участвует компания «Газпром-Медиа Радио» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители организаций «Газпром-Медиа Радио» и «Компания Новое радио» участвуют в конкурсе на право занимать две радиочастоты Кургане. Данная информация размещена на сайте областного Роскомнадзора.

«Предмет конкурса 1: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты — при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовещания, Курганская обл, Курган г (89,7 МГц, 1 кВт). Предмет конкурса 2: право на осуществление наземного эфирного вещания с использованием радиочастоты <…>, Курганская обл, Курган г (92,3 МГц, 1 кВт)», — указано в документе, размещенном на сайте.

Стоимость вещания на частоте обойдется победителю в 1,8 млн рублей. Обе компании претендуют на две частоты. Конкурс состоится 31 мая.