26 мая 2023

На Украине предложили увеличить тариф на электроэнергию в несколько раз

Глава НКРЭКУ Кайдаш предложил увеличить тариф на электроэнергию на Украине вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Тарифы на электроэнергию хотят повысить уже этим летом Фото:

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с начала лета нынешнего года в два раза повысить тариф на электроэнергию. Об этом сказано в письме, подписанном главой регулятора Русланом Кайдашом в Минэнерго.

«НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — заявлено в тексте документа, содержание которого приводит портал «Энергореформа».

Ранее стало известно, что в Киеве проводились экстренные отключения света на протяжении всей зимы. Турецкая компания Karpowership, в свою очередь, согласилась помочь Украине, отправив ей плавучие электростанции, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко признался, что страна лишилась 90% ветровой энергии и 40% солнечной.

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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с начала лета нынешнего года в два раза повысить тариф на электроэнергию. Об этом сказано в письме, подписанном главой регулятора Русланом Кайдашом в Минэнерго. «НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — заявлено в тексте документа, содержание которого приводит портал «Энергореформа». Ранее стало известно, что в Киеве проводились экстренные отключения света на протяжении всей зимы. Турецкая компания Karpowership, в свою очередь, согласилась помочь Украине, отправив ей плавучие электростанции, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко признался, что страна лишилась 90% ветровой энергии и 40% солнечной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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