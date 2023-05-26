На Украине предложили увеличить тариф на электроэнергию в несколько раз

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с начала лета нынешнего года в два раза повысить тариф на электроэнергию. Об этом сказано в письме, подписанном главой регулятора Русланом Кайдашом в Минэнерго.
«НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — заявлено в тексте документа, содержание которого приводит портал «Энергореформа».
Ранее стало известно, что в Киеве проводились экстренные отключения света на протяжении всей зимы. Турецкая компания Karpowership, в свою очередь, согласилась помочь Украине, отправив ей плавучие электростанции, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко признался, что страна лишилась 90% ветровой энергии и 40% солнечной.
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