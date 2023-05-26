На Украине предложили увеличить тариф на электроэнергию в несколько раз

Глава НКРЭКУ Кайдаш предложил увеличить тариф на электроэнергию на Украине вдвое

27 мая 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Тарифы на электроэнергию хотят повысить уже этим летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с начала лета нынешнего года в два раза повысить тариф на электроэнергию. Об этом сказано в письме, подписанном главой регулятора Русланом Кайдашом в Минэнерго. «НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — заявлено в тексте документа, содержание которого приводит портал «Энергореформа». Ранее стало известно, что в Киеве проводились экстренные отключения света на протяжении всей зимы. Турецкая компания Karpowership, в свою очередь, согласилась помочь Украине, отправив ей плавучие электростанции, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко признался, что страна лишилась 90% ветровой энергии и 40% солнечной.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила с начала лета нынешнего года в два раза повысить тариф на электроэнергию. Об этом сказано в письме, подписанном главой регулятора Русланом Кайдашом в Минэнерго. «НКРЭКУ <…> предоставляет предложения по внесению изменений <…> с 1 июня с внедрением первого этапа корректировки цен на электрическую энергию и с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч», — заявлено в тексте документа, содержание которого приводит портал «Энергореформа». Ранее стало известно, что в Киеве проводились экстренные отключения света на протяжении всей зимы. Турецкая компания Karpowership, в свою очередь, согласилась помочь Украине, отправив ей плавучие электростанции, чтобы обеспечить электроэнергией около миллиона домов. Также министр энергетики Украины Герман Галущенко признался, что страна лишилась 90% ветровой энергии и 40% солнечной.