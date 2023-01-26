Турция поможет Украине решить проблемы с электроэнергией

Турецкая компания отправит на Украину плавучие электростанции, которые смогут обеспечить электропитанием один миллион домов. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО „Энергетическая компания Украины“ (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств», — говорится в материале.
В материале уточняется, что на первых порах плавучие электростанции будут размещаться в портах Молдавии и Румынии. Через эти страны электроэнергия будет подаваться в украинские города.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре на Крымском мосту был совершен теракт. После этого Россия стала наносить массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, рассказал Путин. В интернете не раз публиковались космические снимки Земли, на которых видно полное отключение электропитания на территории всей Украины. 25 января украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии из Европы, передает RT.
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Турецкая компания отправит на Украину плавучие электростанции, которые смогут обеспечить электропитанием один миллион домов. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО „Энергетическая компания Украины“ (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств», — говорится в материале. В материале уточняется, что на первых порах плавучие электростанции будут размещаться в портах Молдавии и Румынии. Через эти страны электроэнергия будет подаваться в украинские города. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре на Крымском мосту был совершен теракт. После этого Россия стала наносить массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, рассказал Путин. В интернете не раз публиковались космические снимки Земли, на которых видно полное отключение электропитания на территории всей Украины. 25 января украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии из Европы, передает RT.