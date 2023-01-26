Турция поможет Украине решить проблемы с электроэнергией

Anadolu: Турция отправит на Украину плавучие электростанции
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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, подстанция, электричество, электромонтеры
Благодаря помощи Турции, Украина сможет подпитать 1 миллион домов, сообщает Anadolu Фото:
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Турецкая компания отправит на Украину плавучие электростанции, которые смогут обеспечить электропитанием один миллион домов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО „Энергетическая компания Украины“ (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств», — говорится в материале.

В материале уточняется, что на первых порах плавучие электростанции будут размещаться в портах Молдавии и Румынии. Через эти страны электроэнергия будет подаваться в украинские города.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре на Крымском мосту был совершен теракт. После этого Россия стала наносить массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, рассказал Путин. В интернете не раз публиковались космические снимки Земли, на которых видно полное отключение электропитания на территории всей Украины. 25 января украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии из Европы, передает RT.

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Турецкая компания отправит на Украину плавучие электростанции, которые смогут обеспечить электропитанием один миллион домов. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО „Энергетическая компания Украины“ (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств», — говорится в материале. В материале уточняется, что на первых порах плавучие электростанции будут размещаться в портах Молдавии и Румынии. Через эти страны электроэнергия будет подаваться в украинские города. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. В сентябре на Крымском мосту был совершен теракт. После этого Россия стала наносить массовые обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, рассказал Путин. В интернете не раз публиковались космические снимки Земли, на которых видно полное отключение электропитания на территории всей Украины. 25 января украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшается за счет импорта электроэнергии из Европы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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