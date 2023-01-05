Украина на 90% лишилась одного вида энергии

Министр энергетики Украины: страна на 90% лишилась ветровой энергии

05 января 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Украина лишилась около 90% ветровой и солнечной энергии, заявил Герман Галущенко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина после российских атак по инфраструктуре страны практически лишилась 90% ветровой и до 40% солнечной энергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной энергии», — цитирует Галущенно украинское агентство УНН. Министр подчеркнул, что Украине предстоит пройти сложный зимний период и в текущих условиях тепловая генерация будет нести значительную нагрузку. Ранее сообщалось, что власти Украины нашли способ решить проблему с электричеством. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, по всей территории страны планируется строительство малых энергетических станций, что должно облегчить проблемы с электричеством. На Украине хотят импортировать электроэнергию из Евросоюза, сообщает Life . В «Укрэнерго» уточнили, что на восстановление энергетической инфраструктуры могут уйти годы, сообщают Nation News. Россия начала активно атаковать инфраструктуру Украины после теракта ВСУ на Крымском мосту 8 октября. Ранее в Киеве заявили, что экстренные отключения света в городе продлятся всю зиму. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.

Украина после российских атак по инфраструктуре страны практически лишилась 90% ветровой и до 40% солнечной энергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. «Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной энергии», — цитирует Галущенно украинское агентство УНН. Министр подчеркнул, что Украине предстоит пройти сложный зимний период и в текущих условиях тепловая генерация будет нести значительную нагрузку. Ранее сообщалось, что власти Украины нашли способ решить проблему с электричеством. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, по всей территории страны планируется строительство малых энергетических станций, что должно облегчить проблемы с электричеством. На Украине хотят импортировать электроэнергию из Евросоюза, сообщает Life. В «Укрэнерго» уточнили, что на восстановление энергетической инфраструктуры могут уйти годы, сообщают Nation News. Россия начала активно атаковать инфраструктуру Украины после теракта ВСУ на Крымском мосту 8 октября. Ранее в Киеве заявили, что экстренные отключения света в городе продлятся всю зиму. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.