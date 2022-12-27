Власти Киева: экстренные отключения света в городе продлятся всю зиму

28 декабря 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Киев всю зиму будет жить в режиме отключения электроэнергии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Столица Украины всю зиму будет соблюдать режим экстренных отключений электроснабжения. Об этом заявил замглавы городской администрации Киева Петр Пантелеев. «Продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать», — заявил Пантелеев в эфире украинского телеканала. По словам замглавы, ситуация в городе остается сложной, а восстановительные работы все еще продолжаются. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергоструктуре Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключения электроэнергии продлятся до весны. Кроме того, в Киевской области сообщили о дефиците электроэнергии на уровне 50%, передает RT.

Столица Украины всю зиму будет соблюдать режим экстренных отключений электроснабжения. Об этом заявил замглавы городской администрации Киева Петр Пантелеев. «Продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать», — заявил Пантелеев в эфире украинского телеканала. По словам замглавы, ситуация в городе остается сложной, а восстановительные работы все еще продолжаются. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по энергоструктуре Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключения электроэнергии продлятся до весны. Кроме того, в Киевской области сообщили о дефиците электроэнергии на уровне 50%, передает RT.