Главное о взрывах в Киеве в ночь на 28 мая. Фото, видео

28 мая 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Объекты в Киеве были атакованы дронами-камикадзе, заявили военные корреспонденты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве, в ночь на 28 мая, произошли взрывы. По данным военкоров объекты военной инфраструктуры в городе атаковали беспилотники-камикадзе и ракеты «Герань». URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. «Взрывы в Киеве. Информация уточняется. <…> В области работает ПВО, есть сбитые цели», — написал мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что было уничтожено более 20 беспилотников. Глава города также сообщил о нескольких волнах взрывов. Он также сообщил о пожаре на одном из предприятий и разрушении строительных конструкций в Голосеевском районе. Пожар, по его словам, уже локализовали. По данным военных корреспондентов, объекты в Киеве был атакован ракетами «Герань» и дронами-камикадзе. Уточняется, что под угрозой находятся Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В украинских СМИ произошедшее назвали одной из самых масштабных атак беспилотников по украинской территории. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на территориях полигонов, которые находятся далеко от гражданских поселений. Кроме Киевской о взрывах сообщалось в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Украинские telegram-каналы сообщают, что обстановка в регионе спокойная. Однако воздушную тревогу пока не отменили. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Киеве, в ночь на 28 мая, произошли взрывы. По данным военкоров объекты военной инфраструктуры в городе атаковали беспилотники-камикадзе и ракеты «Герань». URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. «Взрывы в Киеве. Информация уточняется. <…> В области работает ПВО, есть сбитые цели», — написал мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что было уничтожено более 20 беспилотников. Глава города также сообщил о нескольких волнах взрывов. Он также сообщил о пожаре на одном из предприятий и разрушении строительных конструкций в Голосеевском районе. Пожар, по его словам, уже локализовали. По данным военных корреспондентов, объекты в Киеве был атакован ракетами «Герань» и дронами-камикадзе. Уточняется, что под угрозой находятся Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В украинских СМИ произошедшее назвали одной из самых масштабных атак беспилотников по украинской территории. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на территориях полигонов, которые находятся далеко от гражданских поселений. Кроме Киевской о взрывах сообщалось в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Украинские telegram-каналы сообщают, что обстановка в регионе спокойная. Однако воздушную тревогу пока не отменили. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.