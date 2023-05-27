В Киеве, в ночь на 28 мая, произошли взрывы. По данным военкоров объекты военной инфраструктуры в городе атаковали беспилотники-камикадзе и ракеты «Герань». URA.RU приводит главную информацию о произошедшем.
«Взрывы в Киеве. Информация уточняется. <…> В области работает ПВО, есть сбитые цели», — написал мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что было уничтожено более 20 беспилотников. Глава города также сообщил о нескольких волнах взрывов.
Он также сообщил о пожаре на одном из предприятий и разрушении строительных конструкций в Голосеевском районе. Пожар, по его словам, уже локализовали.
По данным военных корреспондентов, объекты в Киеве был атакован ракетами «Герань» и дронами-камикадзе. Уточняется, что под угрозой находятся Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В украинских СМИ произошедшее назвали одной из самых масштабных атак беспилотников по украинской территории. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на территориях полигонов, которые находятся далеко от гражданских поселений. Кроме Киевской о взрывах сообщалось в Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
Украинские telegram-каналы сообщают, что обстановка в регионе спокойная. Однако воздушную тревогу пока не отменили.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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