27 мая 2023

Главное о взрывах в Киеве в ночь на 28 мая. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Объекты в Киеве были атакованы дронами-камикадзе, заявили военные корреспонденты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве, в ночь на 28 мая, произошли взрывы. По данным военкоров объекты военной инфраструктуры в городе атаковали беспилотники-камикадзе и ракеты «Герань». URA.RU приводит главную информацию о произошедшем.

«Взрывы в Киеве. Информация уточняется. <…> В области работает ПВО, есть сбитые цели», — написал мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что было уничтожено более 20 беспилотников. Глава города также сообщил о нескольких волнах взрывов.

Он также сообщил о пожаре на одном из предприятий и разрушении строительных конструкций в Голосеевском районе. Пожар, по его словам, уже локализовали.

По данным военных корреспондентов, объекты в Киеве был атакован ракетами «Герань» и дронами-камикадзе. Уточняется, что под угрозой находятся Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В украинских СМИ произошедшее назвали одной из самых масштабных атак беспилотников по украинской территории. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на территориях полигонов, которые находятся далеко от гражданских поселений. Кроме Киевской о взрывах сообщалось в Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

Украинские telegram-каналы сообщают, что обстановка в регионе спокойная. Однако воздушную тревогу пока не отменили.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Киеве, в ночь на 28 мая, произошли взрывы. По данным военкоров объекты военной инфраструктуры в городе атаковали беспилотники-камикадзе и ракеты «Герань». URA.RU приводит главную информацию о произошедшем. «Взрывы в Киеве. Информация уточняется. <…> В области работает ПВО, есть сбитые цели», — написал мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что было уничтожено более 20 беспилотников. Глава города также сообщил о нескольких волнах взрывов. Он также сообщил о пожаре на одном из предприятий и разрушении строительных конструкций в Голосеевском районе. Пожар, по его словам, уже локализовали. По данным военных корреспондентов, объекты в Киеве был атакован ракетами «Герань» и дронами-камикадзе. Уточняется, что под угрозой находятся Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В украинских СМИ произошедшее назвали одной из самых масштабных атак беспилотников по украинской территории. Уточняется, что прилеты были зафиксированы на территориях полигонов, которые находятся далеко от гражданских поселений. Кроме Киевской о взрывах сообщалось в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Украинские telegram-каналы сообщают, что обстановка в регионе спокойная. Однако воздушную тревогу пока не отменили. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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