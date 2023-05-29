РВ: глава минобороны Украины помог российской армии РВ: глава минобороны Украины Резников навел удар ВКС России на носители Storm Shadow 29 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + Резников опубликовал открытку, информация с которой помогла России обнаружить украинские склады Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия смогла нанести точечный удар по складам, где хранились британские ракеты Storm Shadow. Это произошло, потому, что министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал открытку с информацией о местонахождении ракет. Об этом сообщили российские военкоры. «На днях Резников обнародовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, тем самым вскрыв носителя этих крылатых ракет. На открытке также была засвечена эмблема 7-й бригады тактической авиации ВСУ, базирующаяся в городе Староконстантинове в Хмельницкой области», — передает информацию военкоров telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Благодаря этому, армия России ночью смогла нанести удар по складу с ракетами. Были повреждены пять британских летательных аппаратов. В Кремле отметили, что передача Украине Storm Shadow от Британии потребует адекватного ответа со стороны России. Спустя время Киев стал применять ракеты. Например, 12 мая ими был обстрелян Луганск, передает «Национальная служба новостей». Россия смогла нанести точечный удар по складам, где хранились британские ракеты Storm Shadow. Это произошло, потому, что министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал открытку с информацией о местонахождении ракет. Об этом сообщили российские военкоры. «На днях Резников обнародовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, тем самым вскрыв носителя этих крылатых ракет. На открытке также была засвечена эмблема 7-й бригады тактической авиации ВСУ, базирующаяся в городе Староконстантинове в Хмельницкой области», — передает информацию военкоров telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Благодаря этому, армия России ночью смогла нанести удар по складу с ракетами. Были повреждены пять британских летательных аппаратов. В Кремле отметили, что передача Украине Storm Shadow от Британии потребует адекватного ответа со стороны России. Спустя время Киев стал применять ракеты. Например, 12 мая ими был обстрелян Луганск, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям