Полковник запаса Хатылев допустил, что атаковавшие Москву дроны запускались из России

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, пульт, stock, бла
Беспилотники могли подняться в воздух с территории России (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Беспилотники, атаковавшие Москву, могли запустить на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев.

«Это не атака, а беспорядочный полет дронов. При том, кто сказал, что они все с территории Украины? Они могут быть и с территории России, и откуда угодно. Приводят разные дроны. Есть огромное количество дронов, но речь идет не о боевых беспилотниках типа нашего „Охотника“. Мы говорим о дронах среднего и малого радиуса действия», — сказал Сергей Хатылев.

«Дроны можно запускать откуда угодно. С территории сопредельной, противника и со своей. Разные виды дронов можно по-разному запускать. Второе — боевая загрузка. Есть дроны, которые несут 300-500 кг, а есть 20 или всего две ручных гранаты. Это тоже надо разделять», — добавил полковник запаса.

Собеседник агентства отметил, что не всегда легко заметить беспилотники и эффективно по ним отработать. «Говорить о том, что противовоздушная оборона не выполняет свои задачи, это ни о чем. Она не предназначена для уничтожения дронов такого производства. Дроны размером три на пять метров — это уже маленький самолет с эффективно отражающейся поверхностью. Радиолокационные средства зенитно-ракетных комплексов, технические средства их обнаруживают, но это цели, которые действуют на предельно малых высотах», — подчеркнул он.

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Беспилотники, атаковавшие Москву, могли запустить на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев. «Это не атака, а беспорядочный полет дронов. При том, кто сказал, что они все с территории Украины? Они могут быть и с территории России, и откуда угодно. Приводят разные дроны. Есть огромное количество дронов, но речь идет не о боевых беспилотниках типа нашего „Охотника“. Мы говорим о дронах среднего и малого радиуса действия», — сказал Сергей Хатылев. «Дроны можно запускать откуда угодно. С территории сопредельной, противника и со своей. Разные виды дронов можно по-разному запускать. Второе — боевая загрузка. Есть дроны, которые несут 300-500 кг, а есть 20 или всего две ручных гранаты. Это тоже надо разделять», — добавил полковник запаса. Собеседник агентства отметил, что не всегда легко заметить беспилотники и эффективно по ним отработать. «Говорить о том, что противовоздушная оборона не выполняет свои задачи, это ни о чем. Она не предназначена для уничтожения дронов такого производства. Дроны размером три на пять метров — это уже маленький самолет с эффективно отражающейся поверхностью. Радиолокационные средства зенитно-ракетных комплексов, технические средства их обнаруживают, но это цели, которые действуют на предельно малых высотах», — подчеркнул он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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