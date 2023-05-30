Песков прокомментировал слухи об экстренном обращении Путина из-за ударов по Москве

Песков: Путин не планирует выступать перед россиянами из-за беспилотников в Москве
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Мультимедийная выставка Герои спецоперации. Екатеринбург, путин на экране, специальная военная операция
Владимир Путин не будет выступать с обращением из-за атаки на Москву Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам из-за ударов беспилотников по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Планов [по обращению президента к народу] нет. Жертв нет, нет никакой угрозы для жителей», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам из-за ударов беспилотников по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Планов [по обращению президента к народу] нет. Жертв нет, нет никакой угрозы для жителей», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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