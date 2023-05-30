Песков прокомментировал слухи об экстренном обращении Путина из-за ударов по Москве

Владимир Путин не будет выступать с обращением из-за атаки на Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам из-за ударов беспилотников по Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Планов [по обращению президента к народу] нет. Жертв нет, нет никакой угрозы для жителей», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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