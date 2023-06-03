В Кремле рассказали о взаимодействии с США по визовым вопросам

Помощник Путина Ушаков: Россия и США контактируют по вопросам предоставления виз
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Репетиция воздушной части парада. Москва, военные, звезда, самолет, спасская башня, московский кремль, воздушный парад
РФ и США взаимодействуют по визовым вопросам, уточнил Юрий Ушаков Фото:

Россия и США взаимодействуют друг с другом по вопросам предоставления виз. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Некоторые контакты существуют, но периодически — время от времени. <…> В том числе и о визах» — уточнил Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Ушаков добавил, что по дипломатическим вопросам контакты проходят между МИД РФ и Госдепом США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посещал заседание Совбеза ООН в апреле 2023 года. Вместе с ним должны были отправиться в США и российские журналисты, но им отказали в визе. Представитель ведомства РФ Мария Захарова назвала этот шаг со стороны Вашингтона «любимым трюком США».

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Россия и США взаимодействуют друг с другом по вопросам предоставления виз. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. «Некоторые контакты существуют, но периодически — время от времени. <…> В том числе и о визах» — уточнил Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Ушаков добавил, что по дипломатическим вопросам контакты проходят между МИД РФ и Госдепом США. Глава МИД РФ Сергей Лавров посещал заседание Совбеза ООН в апреле 2023 года. Вместе с ним должны были отправиться в США и российские журналисты, но им отказали в визе. Представитель ведомства РФ Мария Захарова назвала этот шаг со стороны Вашингтона «любимым трюком США».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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