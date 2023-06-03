В Кремле рассказали о взаимодействии с США по визовым вопросам

Россия и США взаимодействуют друг с другом по вопросам предоставления виз. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«Некоторые контакты существуют, но периодически — время от времени. <…> В том числе и о визах» — уточнил Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Ушаков добавил, что по дипломатическим вопросам контакты проходят между МИД РФ и Госдепом США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров посещал заседание Совбеза ООН в апреле 2023 года. Вместе с ним должны были отправиться в США и российские журналисты, но им отказали в визе. Представитель ведомства РФ Мария Захарова назвала этот шаг со стороны Вашингтона «любимым трюком США».
Россия и США взаимодействуют друг с другом по вопросам предоставления виз. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. «Некоторые контакты существуют, но периодически — время от времени. <…> В том числе и о визах» — уточнил Юрий Ушаков в интервью с журналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным. Ушаков добавил, что по дипломатическим вопросам контакты проходят между МИД РФ и Госдепом США. Глава МИД РФ Сергей Лавров посещал заседание Совбеза ООН в апреле 2023 года. Вместе с ним должны были отправиться в США и российские журналисты, но им отказали в визе. Представитель ведомства РФ Мария Захарова назвала этот шаг со стороны Вашингтона «любимым трюком США».