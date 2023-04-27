Захарова: журналистам из пула Лаврова посольство США вернуло паспорта без виз

Захарова назвала любимым трюком США выдачу визы

27 апреля 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Захарова назвала позднюю выдачу виз россиянам «любимым трюком американских властей» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Половине журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергей Лаврова в Нью-Йорке, посольство США в Москве вернуло паспорта без виз. Они должны были вылететь для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания посла США Линн Трейси о том, что журналисты после получения виз могли полететь своим ходом. «Не могли российские журналисты полететь своим ходом, потому что прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей. А с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН. И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», — написала Захарова в telegram-канале . Она также назвала позднюю выдачу виз россиянам посольством США «любимым трюком американских властей». По словам Захаровой, такие инциденты происходили неоднократно. Сергей Лавров посетил США для участия в заседании Совбеза ООН. После того, как журналистам отказали в выдаче виз, глава МИД РФ заявил, что России не простит США этот шаг.

Половине журналистов, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергей Лаврова в Нью-Йорке, посольство США в Москве вернуло паспорта без виз. Они должны были вылететь для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания посла США Линн Трейси о том, что журналисты после получения виз могли полететь своим ходом. «Не могли российские журналисты полететь своим ходом, потому что прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей. А с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН. И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», — написала Захарова в telegram-канале. Она также назвала позднюю выдачу виз россиянам посольством США «любимым трюком американских властей». По словам Захаровой, такие инциденты происходили неоднократно. Сергей Лавров посетил США для участия в заседании Совбеза ООН. После того, как журналистам отказали в выдаче виз, глава МИД РФ заявил, что России не простит США этот шаг.