Синоптики Челябинска озвучили прогноз погоды до середины лета. Скрин

07 июня 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

До середины лета челябинцев ждут прохлада и дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Июнь в Челябинске ожидается прохладным и дождливым, в июле вероятны жаркие дни. Синоптики озвучили прогноз погоды до середины лета. «Следующая неделя в Челябинске будет дождливой, с 13 по 18 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 17 июня достигнет 27 градусов. В следующий раз термометры достигнут такой отметки лишь к началу июля», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что в среднем дневные температуры до середины лета составят порядка 22-24 градусов. Холодных ночей также не будет, температура будет держаться от 10 до 17 градусов тепла. В целом до 15 июля синоптики обещают 21 дождливый день. Ранее метеослужбы предупреждали о том, что жаркие дни завершатся 6 июня. После этого начнутся похолодание и дожди. Челябинцам пообещали прохладу и дожди Скрин сайта «Гисметео»

Июнь в Челябинске ожидается прохладным и дождливым, в июле вероятны жаркие дни. Синоптики озвучили прогноз погоды до середины лета. «Следующая неделя в Челябинске будет дождливой, с 13 по 18 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 17 июня достигнет 27 градусов. В следующий раз термометры достигнут такой отметки лишь к началу июля», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что в среднем дневные температуры до середины лета составят порядка 22-24 градусов. Холодных ночей также не будет, температура будет держаться от 10 до 17 градусов тепла. В целом до 15 июля синоптики обещают 21 дождливый день. Ранее метеослужбы предупреждали о том, что жаркие дни завершатся 6 июня. После этого начнутся похолодание и дожди.