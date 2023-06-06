06 июня 2023

Синоптики Челябинска озвучили прогноз погоды до середины лета. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливневая канализация, ручей, непогода, климат, дождь
До середины лета челябинцев ждут прохлада и дожди Фото:

Июнь в Челябинске ожидается прохладным и дождливым, в июле вероятны жаркие дни. Синоптики озвучили прогноз погоды до середины лета.

«Следующая неделя в Челябинске будет дождливой, с 13 по 18 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 17 июня достигнет 27 градусов. В следующий раз термометры достигнут такой отметки лишь к началу июля», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

Метеорологи предупредили, что в среднем дневные температуры до середины лета составят порядка 22-24 градусов. Холодных ночей также не будет, температура будет держаться от 10 до 17 градусов тепла. В целом до 15 июля синоптики обещают 21 дождливый день.

Ранее метеослужбы предупреждали о том, что жаркие дни завершатся 6 июня. После этого начнутся похолодание и дожди.

Челябинцам пообещали прохладу и дожди
Челябинцам пообещали прохладу и дожди

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Июнь в Челябинске ожидается прохладным и дождливым, в июле вероятны жаркие дни. Синоптики озвучили прогноз погоды до середины лета. «Следующая неделя в Челябинске будет дождливой, с 13 по 18 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 17 июня достигнет 27 градусов. В следующий раз термометры достигнут такой отметки лишь к началу июля», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Метеорологи предупредили, что в среднем дневные температуры до середины лета составят порядка 22-24 градусов. Холодных ночей также не будет, температура будет держаться от 10 до 17 градусов тепла. В целом до 15 июля синоптики обещают 21 дождливый день. Ранее метеослужбы предупреждали о том, что жаркие дни завершатся 6 июня. После этого начнутся похолодание и дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...