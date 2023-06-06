Июнь в Челябинске ожидается прохладным и дождливым, в июле вероятны жаркие дни. Синоптики озвучили прогноз погоды до середины лета.
«Следующая неделя в Челябинске будет дождливой, с 13 по 18 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха к 17 июня достигнет 27 градусов. В следующий раз термометры достигнут такой отметки лишь к началу июля», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».
Метеорологи предупредили, что в среднем дневные температуры до середины лета составят порядка 22-24 градусов. Холодных ночей также не будет, температура будет держаться от 10 до 17 градусов тепла. В целом до 15 июля синоптики обещают 21 дождливый день.
Ранее метеослужбы предупреждали о том, что жаркие дни завершатся 6 июня. После этого начнутся похолодание и дожди.
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