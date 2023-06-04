Жара продержится в Челябинске еще два дня

В Челябинске 5 и 6 июня прогнозируется жаркая погода с дневными температурами +30 градусов. Дальше наступит похолодание, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«5 июня в Челябинске воздух прогреется до +30 градусов, ожидается порывистый ветер со скоростью 11 м/с. В городе будет малооблачно и без осадков», — указано в прогнозе на сайте «Гисметео».
В ночь на вторник, 6 июня, температура воздуха опустится до +17 градусов, днем поднимется до +29 градусов. В среду, 7 июня, в Челябинске резко похолодает до +17 градусов днем и +15 градусов ночью. Прогнозируется также дождь и сильный ветер.
Ранее на Челябинскую область обрушился град. Непогода разбушевалась 4 июня в Катав-Ивановском районе.
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