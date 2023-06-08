Экс-губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором

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Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, усс александр
Александр Усс назначен сенатором РФ от Красноярского края Фото:

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором РФ от Красноярского края. Об этом сообщили власти региона.

«Александр Усс наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края», — заявили в telegram-канале правительства Красноярского края. Там добавили, что Усс имеет значительный политический опыт, был избран председателем Заксобрания края пять раз, дважды становился членом Совфеда и занимал пост губернатора региона. На федеральном уровне он будет продолжать поддерживать местные инициативы и заниматься вопросами социально-экономического развития края, сообщили в telegram-канале.

Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может присоединиться к Совету Федерации до конца весенней сессии, при условии соблюдения всех необходимых процедур. Верхняя палата парламента подчеркнула, что он должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а затем быть делегирован в Совет Федерации.

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Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором РФ от Красноярского края. Об этом сообщили власти региона. «Александр Усс наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края», — заявили в telegram-канале правительства Красноярского края. Там добавили, что Усс имеет значительный политический опыт, был избран председателем Заксобрания края пять раз, дважды становился членом Совфеда и занимал пост губернатора региона. На федеральном уровне он будет продолжать поддерживать местные инициативы и заниматься вопросами социально-экономического развития края, сообщили в telegram-канале. Ранее стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может присоединиться к Совету Федерации до конца весенней сессии, при условии соблюдения всех необходимых процедур. Верхняя палата парламента подчеркнула, что он должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а затем быть делегирован в Совет Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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