В Кремле допустили появление экс-губернатора Усса в Совете Федерации

21 апреля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Не исключаем, что Александр Усс может перейти на федеральный уровень, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс после ухода с губернаторского поста может перейти на должность в Совет федерации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Александр Усс может перейти на федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет федерации», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее сам Александр Усс заявил о переходе на должность на федеральном уровне. Также экс-губернатор выразил уверенность, что Красноярский край сохранить статус одним из опорных регионов России.

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс после ухода с губернаторского поста может перейти на должность в Совет федерации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Александр Усс может перейти на федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет федерации», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее сам Александр Усс заявил о переходе на должность на федеральном уровне. Также экс-губернатор выразил уверенность, что Красноярский край сохранить статус одним из опорных регионов России.