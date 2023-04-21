В Кремле допустили появление экс-губернатора Усса в Совете Федерации

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Не исключаем, что Александр Усс может перейти на федеральный уровень, заявил Дмитрий Песков Фото:

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс после ухода с губернаторского поста может перейти на должность в Совет федерации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Александр Усс может перейти на федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет федерации», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее сам Александр Усс заявил о переходе на должность на федеральном уровне. Также экс-губернатор выразил уверенность, что Красноярский край сохранить статус одним из опорных регионов России.

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Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс после ухода с губернаторского поста может перейти на должность в Совет федерации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Александр Усс может перейти на федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет федерации», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее сам Александр Усс заявил о переходе на должность на федеральном уровне. Также экс-губернатор выразил уверенность, что Красноярский край сохранить статус одним из опорных регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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