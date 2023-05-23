Источник назвал сроки перехода экс-губернатора Усса в Совет Федерации

РИАН: Александр Усс перейдет в Совфед до конца весенней сессии

23 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Александр Усс приступит к новой должности до конца весенней сессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет в Совет Федерации при соблюдении всех процедур до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости. «При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в верхней палате парламента. Там отметили, что он может прийти в Совфед до конца весенней сессии. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переход экс-губернатора Усса на федеральный уровень. Он не исключил, что это может быть Совет Федерации. Сам губернатор сообщил в апреле, что принял предложение президента РФ Владимира Путина о новой работе.

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет в Совет Федерации при соблюдении всех процедур до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости. «При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в верхней палате парламента. Там отметили, что он может прийти в Совфед до конца весенней сессии. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переход экс-губернатора Усса на федеральный уровень. Он не исключил, что это может быть Совет Федерации. Сам губернатор сообщил в апреле, что принял предложение президента РФ Владимира Путина о новой работе.