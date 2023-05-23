Источник назвал сроки перехода экс-губернатора Усса в Совет Федерации

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет в Совет Федерации при соблюдении всех процедур до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости.
«При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в верхней палате парламента. Там отметили, что он может прийти в Совфед до конца весенней сессии.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переход экс-губернатора Усса на федеральный уровень. Он не исключил, что это может быть Совет Федерации. Сам губернатор сообщил в апреле, что принял предложение президента РФ Владимира Путина о новой работе.
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