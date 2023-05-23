Источник назвал сроки перехода экс-губернатора Усса в Совет Федерации

РИАН: Александр Усс перейдет в Совфед до конца весенней сессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция посвященная предстоящему Красноярскому экономическому форуму-2018. Москва, сложенные руки, усс александр
Александр Усс приступит к новой должности до конца весенней сессии Фото:

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет в Совет Федерации при соблюдении всех процедур до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

«При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в верхней палате парламента. Там отметили, что он может прийти в Совфед до конца весенней сессии.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переход экс-губернатора Усса на федеральный уровень. Он не исключил, что это может быть Совет Федерации. Сам губернатор сообщил в апреле, что принял предложение президента РФ Владимира Путина о новой работе.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет в Совет Федерации при соблюдении всех процедур до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА Новости. «При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации», — пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в верхней палате парламента. Там отметили, что он может прийти в Совфед до конца весенней сессии. Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил переход экс-губернатора Усса на федеральный уровень. Он не исключил, что это может быть Совет Федерации. Сам губернатор сообщил в апреле, что принял предложение президента РФ Владимира Путина о новой работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...