Путин: СВО выявила «паркетных генералов» в российской армии

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Нужные люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине позволила выявить неэффективных генералов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он назвал таких генералов «паркетными».

«До проведения СВО в любой государственной структуре „паркетных“ людей очень много. <…> Очень быстро начали понимать, что „паркетные генералы“ <…>, мягко говоря, не эффективны», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Однако, по словам президента, спецоперация помогла выявить и «нужных людей». Он отметил, что раньше они сидели в тени, хоть были очень нужны России. Такие люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заключил Путин.

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Спецоперация РФ на Украине позволила выявить неэффективных генералов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он назвал таких генералов «паркетными». «До проведения СВО в любой государственной структуре „паркетных“ людей очень много. <…> Очень быстро начали понимать, что „паркетные генералы“ <…>, мягко говоря, не эффективны», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам президента, спецоперация помогла выявить и «нужных людей». Он отметил, что раньше они сидели в тени, хоть были очень нужны России. Такие люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заключил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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