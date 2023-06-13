Путин: СВО выявила «паркетных генералов» в российской армии

13 июня 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Нужные люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация РФ на Украине позволила выявить неэффективных генералов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он назвал таких генералов «паркетными». «До проведения СВО в любой государственной структуре „паркетных“ людей очень много. <…> Очень быстро начали понимать, что „паркетные генералы“ <…>, мягко говоря, не эффективны», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам президента, спецоперация помогла выявить и «нужных людей». Он отметил, что раньше они сидели в тени, хоть были очень нужны России. Такие люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заключил Путин.

Спецоперация РФ на Украине позволила выявить неэффективных генералов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он назвал таких генералов «паркетными». «До проведения СВО в любой государственной структуре „паркетных“ людей очень много. <…> Очень быстро начали понимать, что „паркетные генералы“ <…>, мягко говоря, не эффективны», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам президента, спецоперация помогла выявить и «нужных людей». Он отметил, что раньше они сидели в тени, хоть были очень нужны России. Такие люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заключил Путин.