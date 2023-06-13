Путин: СВО выявила «паркетных генералов» в российской армии

Спецоперация РФ на Украине позволила выявить неэффективных генералов российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он назвал таких генералов «паркетными».
«До проведения СВО в любой государственной структуре „паркетных“ людей очень много. <…> Очень быстро начали понимать, что „паркетные генералы“ <…>, мягко говоря, не эффективны», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Однако, по словам президента, спецоперация помогла выявить и «нужных людей». Он отметил, что раньше они сидели в тени, хоть были очень нужны России. Такие люди первыми уходят из жизни, потому что не жалеют себя, заключил Путин.
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