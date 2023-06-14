Германия в стратегии безопасности назвала РФ своей главной угрозой

14 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В ФРГ заявили, что не ищут конфронтации с РФ Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия является самой серьезной угрозой миропорядку в Европе. Об этом заявили в опубликованной стратегии национальной безопасности Германии. «Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», — сказано в документе , опубликованном на сайте Бундестага. Несмотря на это, в документе отмечается, что Берлин планирует сохранить связь с НАТО и Россией, чтобы уравновесить стратегические риски. Также в ФРГ делают ставку на формирование контроля над вооружениями и доверия в военной отрасли под эгидой ОБСЕ. В документе говорится, что Германия и НАТО не хотят противостояния с РФ, однако готовы защищать своих союзников. Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что международное право считает удары Украины по российским территориям легитимными. Он подчеркнул, что атаки являются законными при условии, что они нанесены оружием украинского производства, передает «Национальная служба новостей».

Россия является самой серьезной угрозой миропорядку в Европе. Об этом заявили в опубликованной стратегии национальной безопасности Германии. «Сегодняшняя Россия в обозримой перспективе будет самой серьезной угрозой миру и безопасности на евро-атлантическом пространстве», — сказано в документе, опубликованном на сайте Бундестага. Несмотря на это, в документе отмечается, что Берлин планирует сохранить связь с НАТО и Россией, чтобы уравновесить стратегические риски. Также в ФРГ делают ставку на формирование контроля над вооружениями и доверия в военной отрасли под эгидой ОБСЕ. В документе говорится, что Германия и НАТО не хотят противостояния с РФ, однако готовы защищать своих союзников. Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что международное право считает удары Украины по российским территориям легитимными. Он подчеркнул, что атаки являются законными при условии, что они нанесены оружием украинского производства, передает «Национальная служба новостей».