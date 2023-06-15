Российский турист утонул в бассейне в Пхукете 15 июня 2023 в 22:13 Размер текста - 17 + Тело россиянина нашли утром 15 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турист из России утонул в бассейне в Пхукете (Таиланд). Тело 22-летнего мужчины обнаружила утром обслуга бассейна. «Полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего россиянин. Его тело обнаружено утром 15 июня в бассейне жилого комплекса на юге Пхукета», — сообщает Phuket News . По данным портала, турист погиб как минимум за 12 часов, как его обнаружил сотрудник техобслуги бассейна. Ранее в Стамбуле российский турист погиб от удара ножом в сердце. Четверо местных жителей пытались украсть у россиянина телефон, но турист оказал сопротивление. Еще одно громкое происшествия с российским туристом случилось в египетской Хургаде. 23-летнего россиянина съела акула. А 11 июня в Паттайе (Таиланд) погибли в ДТП 18-летняя девушка и 23-летний мужчина из России. Турист из России утонул в бассейне в Пхукете (Таиланд). Тело 22-летнего мужчины обнаружила утром обслуга бассейна. «Полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего россиянин. Его тело обнаружено утром 15 июня в бассейне жилого комплекса на юге Пхукета», — сообщает Phuket News. По данным портала, турист погиб как минимум за 12 часов, как его обнаружил сотрудник техобслуги бассейна. Ранее в Стамбуле российский турист погиб от удара ножом в сердце. Четверо местных жителей пытались украсть у россиянина телефон, но турист оказал сопротивление. Еще одно громкое происшествия с российским туристом случилось в египетской Хургаде. 23-летнего россиянина съела акула. А 11 июня в Паттайе (Таиланд) погибли в ДТП 18-летняя девушка и 23-летний мужчина из России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям