Российский турист утонул в бассейне в Пхукете

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Тело россиянина нашли утром 15 июня Фото:

Турист из России утонул в бассейне в Пхукете (Таиланд). Тело 22-летнего мужчины обнаружила утром обслуга бассейна.

«Полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего россиянин. Его тело обнаружено утром 15 июня в бассейне жилого комплекса на юге Пхукета», — сообщает Phuket News. По данным портала, турист погиб как минимум за 12 часов, как его обнаружил сотрудник техобслуги бассейна.

Ранее в Стамбуле российский турист погиб от удара ножом в сердце. Четверо местных жителей пытались украсть у россиянина телефон, но турист оказал сопротивление. Еще одно громкое происшествия с российским туристом случилось в египетской Хургаде. 23-летнего россиянина съела акула. А 11 июня в Паттайе (Таиланд) погибли в ДТП 18-летняя девушка и 23-летний мужчина из России.

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Турист из России утонул в бассейне в Пхукете (Таиланд). Тело 22-летнего мужчины обнаружила утром обслуга бассейна. «Полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего россиянин. Его тело обнаружено утром 15 июня в бассейне жилого комплекса на юге Пхукета», — сообщает Phuket News. По данным портала, турист погиб как минимум за 12 часов, как его обнаружил сотрудник техобслуги бассейна. Ранее в Стамбуле российский турист погиб от удара ножом в сердце. Четверо местных жителей пытались украсть у россиянина телефон, но турист оказал сопротивление. Еще одно громкое происшествия с российским туристом случилось в египетской Хургаде. 23-летнего россиянина съела акула. А 11 июня в Паттайе (Таиланд) погибли в ДТП 18-летняя девушка и 23-летний мужчина из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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