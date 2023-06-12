Haberturk: в Стамбуле зарезали российского туриста во время драки. Фото

12 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Россиянина зарезали в драке из-за украденного телефона, сообщает Haberturk Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Четверо местных жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk. Уточняется, что драка произошла из-за кражи телефона у россиянина. «Между гражданином России Вячеславом Васильевичем Нечиппорчуком и четырьмя лицами произошла драка. <…> Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — говорится в материале издания. Там уточнили, что местные жители хотели ограбить туриста. Тот попытался забрать у грабителей свой телефон. Началась драка, в ходе которой россиянина ударили ножом в сердце. Он погиб в больнице. Корреспондент URA.RU направил запрос в посольство РФ в Турции. Ответ ожидается. Фото: haberturk

Четверо местных жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk. Уточняется, что драка произошла из-за кражи телефона у россиянина. «Между гражданином России Вячеславом Васильевичем Нечиппорчуком и четырьмя лицами произошла драка. <…> Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — говорится в материале издания. Там уточнили, что местные жители хотели ограбить туриста. Тот попытался забрать у грабителей свой телефон. Началась драка, в ходе которой россиянина ударили ножом в сердце. Он погиб в больнице. Корреспондент URA.RU направил запрос в посольство РФ в Турции. Ответ ожидается.