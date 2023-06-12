Haberturk: в Стамбуле зарезали российского туриста во время драки. Фото

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Россиянина зарезали в драке из-за украденного телефона, сообщает Haberturk Фото:

Четверо местных жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk. Уточняется, что драка произошла из-за кражи телефона у россиянина.

«Между гражданином России Вячеславом Васильевичем Нечиппорчуком и четырьмя лицами произошла драка. <…> Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — говорится в материале издания. Там уточнили, что местные жители хотели ограбить туриста. Тот попытался забрать у грабителей свой телефон. Началась драка, в ходе которой россиянина ударили ножом в сердце. Он погиб в больнице.

Корреспондент URA.RU направил запрос в посольство РФ в Турции. Ответ ожидается.

Фото:

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Четверо местных жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk. Уточняется, что драка произошла из-за кражи телефона у россиянина. «Между гражданином России Вячеславом Васильевичем Нечиппорчуком и четырьмя лицами произошла драка. <…> Россиянин, которого с травмами доставили в больницу, скончался», — говорится в материале издания. Там уточнили, что местные жители хотели ограбить туриста. Тот попытался забрать у грабителей свой телефон. Началась драка, в ходе которой россиянина ударили ножом в сердце. Он погиб в больнице. Корреспондент URA.RU направил запрос в посольство РФ в Турции. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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