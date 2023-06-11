В Таиланде погибли двое россиян из-за смертельного ДТП Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

В Таиланде в городе Паттайя погибли в ДТП 18-летняя девушка и 23-летний мужчина. Об этом сообщает местное телевидение. Девушка потеряла управление из-за высокой скорости.

«Русская девушка на большой скорости столкнулась с „островком безопасности“, погибли 2 человека», — передает тайский телеканал Nation.tv . Отмечается, что полиция использовала режущее оборудование, чтобы достать из машины еще живых пострадавших.

Удар был такой силы, что разломал пальму на две части, а автомобильные запчасти разлетелись вокруг места ДТП. По данным телеканала, медики боролись за жизни пострадавших, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что 17 мая катер с российскими туристами столкнулся с сигнальной вышкой в Таиланде. На борту было 37 пассажиров, в результате ЧП пострадал 21 россиянин, передает телеканал 360. Власти в Таиланде хотят брать с иностранных туристов деньги в размере 300 бат (девять долларов) за въезд в страну. Они предполагают, что в этом году в Таиланд приедут около 25 миллионов туристов.