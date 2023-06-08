В Египте акула растерзала россиянина на глазах у туристов: главное о происшествии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Акулу, напавшую на российского туриста удалось выловить Фото:

В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Позже стало известно, что погибший оказался гражданином России. URA.RU приводит главную информацию о трагедии.

Что известно о событии

  • 8 июня Акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб. При этом его пытались спасти спасатели.
  • После происшествия пляжи в Хургаде были закрыты. По словам одной из отдыхающих, сначала туристов начали выгонять из воды, ссылаясь якобы на разлив масла.
  • Отдыхающие уже замечали акулий плавник у пляжа за несколько дней до случившегося. Однако туристы думали, что это был дельфин.
  • Спустя время генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что турист оказался 23-летним уроженцем Архангельской области Владимиром Поповым.
  • В Генконсульстве РФ призвали россиян быть бдительными, находясь в воде. Также им порекомендовали строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг.
  • Отец погибшего, на глазах у которого произошла трагедия, заявил, что все произошло буквально за 20 секунд. Он также сказал, что никого не винит в случившемся, и спасти его сына было невозможно.
  • Позже египтяне выловили тигровую акулу, напавшую на туриста. После этого отдыхающие начали фотографироваться с трупом пойманного хищника.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Позже стало известно, что погибший оказался гражданином России. URA.RU приводит главную информацию о трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...