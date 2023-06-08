Акулу, напавшую на российского туриста удалось выловить
В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. Позже стало известно, что погибший оказался гражданином России. URA.RU приводит главную информацию о трагедии.
Что известно о событии
- 8 июня Акула напала на купающуюся пару. Девушка смогла спастись, однако ее молодой человек погиб. При этом его пытались спасти спасатели.
- После происшествия пляжи в Хургаде были закрыты. По словам одной из отдыхающих, сначала туристов начали выгонять из воды, ссылаясь якобы на разлив масла.
- Отдыхающие уже замечали акулий плавник у пляжа за несколько дней до случившегося. Однако туристы думали, что это был дельфин.
- Спустя время генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что турист оказался 23-летним уроженцем Архангельской области Владимиром Поповым.
- В Генконсульстве РФ призвали россиян быть бдительными, находясь в воде. Также им порекомендовали строго руководствоваться запретами на купание и дайвинг.
- Отец погибшего, на глазах у которого произошла трагедия, заявил, что все произошло буквально за 20 секунд. Он также сказал, что никого не винит в случившемся, и спасти его сына было невозможно.
- Позже египтяне выловили тигровую акулу, напавшую на туриста. После этого отдыхающие начали фотографироваться с трупом пойманного хищника.
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