Песков заявил, что Москва уверена в преданности Китая

20 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

РФ уверена, что Китай не будет выстраивать политику против Москвы, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва уверена, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и его встречу с лидером Си Цзиньпином. «Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение отношений Китая и США. Но уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами не будет направлено против нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, вынуждают ли Китай занять жесткую позицию в отношении России. Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. Также госсекретарь США встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам поездки президент США Джо Байден заявил, что переговоры не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран.

Москва уверена, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и его встречу с лидером Си Цзиньпином. «Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение отношений Китая и США. Но уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами не будет направлено против нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, вынуждают ли Китай занять жесткую позицию в отношении России. Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. Также госсекретарь США встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам поездки президент США Джо Байден заявил, что переговоры не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран.