Песков заявил, что Москва уверена в преданности Китая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
РФ уверена, что Китай не будет выстраивать политику против Москвы, заявил Дмитрий Песков Фото:

Москва уверена, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и его встречу с лидером Си Цзиньпином.

«Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение отношений Китая и США. Но уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами не будет направлено против нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, вынуждают ли Китай занять жесткую позицию в отношении России.

Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. Также госсекретарь США встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам поездки президент США Джо Байден заявил, что переговоры не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва уверена, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и его встречу с лидером Си Цзиньпином. «Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение отношений Китая и США. Но уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами не будет направлено против нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, вынуждают ли Китай занять жесткую позицию в отношении России. Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. Также госсекретарь США встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам поездки президент США Джо Байден заявил, что переговоры не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...