Песков заявил, что Москва уверена в преданности Китая

Москва уверена, что Пекин не будет выстраивать международные отношения, которые направлены против России. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и его встречу с лидером Си Цзиньпином.
«Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. Вряд ли стоит умалять значение отношений Китая и США. Но уровень стратегического партнерства с Китаем позволяет нам быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами не будет направлено против нашей страны», — ответил Песков на вопрос о том, вынуждают ли Китай занять жесткую позицию в отношении России.
Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. Также госсекретарь США встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам поездки президент США Джо Байден заявил, что переговоры не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран.
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