Россиян пугают в мессенджерах фейковыми сообщениями о новом вирусе «Арктур»

Россияне стали получать в мессенджерах панические сообщения о появлении нового вируса, якобы находящегося в сырой воде. Но распространяемая информация оказалась недостоверной. Опровергла ее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с URA.RU.
Информация о массовой отправке подозрительных писем появилась в якутских telegram-каналах. В рассылаемом сообщении говорится, что якобы какой-то работник неизвестного медицинского центра во время совещания врачей узнал о появлении вируса «Арктур», который будто бы «живет» в сырой воде. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Автор текста отмечает, что симптомы инфекции похожи на признаки гриппа, и призывает кипятить воду. На самом деле никакого нового вируса выявлено не было, а название «Арктур» принадлежит зарегистрированному в апреле подвиду коронавируса. «Вируса, который якобы находится в сырой воде, с таким названием выявлено не было. Так что пугать никого новой инфекцией не нужно», — сказала Людмила Карань.
Первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур» были зафиксированы в России 18 апреля. Эксперты утверждают, что опасность вируса находится на минимальном уровне.
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