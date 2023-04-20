В России выявили новый штамм коронавируса «Арктур»: что о нем известно

«Арктур» отличается высокой заразностью, но протекает в легкой форме
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктур». Он отличается повышенной заразностью. URA.RU приводит всю основную информацию о новом субварианте коронавируса, которая известна на данный момент.
- По данным от Роспотребнадзора, первые случаи заражения новым штаммом были выявлены на территории РФ 18 апреля. В ведомстве подчеркивают, что в стране не планируют вводить противоэпидемические ограничения.
- Основой особенностью «Арктура» является его заразность. Как уточняют в Роспотребнадзоре, новый штамм заразнее предыдущего «Кракена» в 1,2 раза. Тем не менее опасность вируса находится на минимальном уровне. Заболевание проходит в легкой форме.
- Отмечается, что первые случаи заражения в мире произошли в Индии в начале этого года. По словам исследователей Токийского университета, данный штамм вероятно станет доминирующим. Но они также полагают, что вакцины против COVID помогут справиться с вирусом.
- По словам главного врача медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, «Арктур» не сильно отходят от других вариантов «омикрона». Штаммы отличает всего одна мутация.
- Как считает академик РАН Виталий Зверев, серьезного подъема заболеваемости новым штаммом ожидать не стоит. В основном он отмечает легкую форму протекания заболевания.
- Тем не менее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предупреждает, что «Арктур» представляет опасность для пожилых людей или людей с пониженным иммунитетом. Последним может помочь вакцинация.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивает, что «Арктур» умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Сейчас в РФ подтверждено четыре случая заражения.
- Попова считает, что всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 ожидается в мае. Это связано с предстоящим каникулярным периодом.
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