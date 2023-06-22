Вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

22 июня 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Черном море, около Крымского полуострова, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. По данным центра, землетрясение в 4,6 балла произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы. Оно началось в 05:42 по московскому времени. Очаг землетрясения произошел на глубине 10 километров, говорится в сообщении . 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничего не разрушилось. Также землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сахалинской области 17 июня, пишут VSE42.Ru.

В Черном море, около Крымского полуострова, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. По данным центра, землетрясение в 4,6 балла произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы. Оно началось в 05:42 по московскому времени. Очаг землетрясения произошел на глубине 10 километров, говорится в сообщении. 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничего не разрушилось. Также землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сахалинской области 17 июня, пишут VSE42.Ru.