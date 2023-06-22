Вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, отдых, юг, туризм
Землетрясение произошло в 59 километрах к югу от Севастополя Фото:

В Черном море, около Крымского полуострова, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным центра, землетрясение в 4,6 балла произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы. Оно началось в 05:42 по московскому времени. Очаг землетрясения произошел на глубине 10 километров, говорится в сообщении.

19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничего не разрушилось. Также землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сахалинской области 17 июня, пишут VSE42.Ru.

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В Черном море, около Крымского полуострова, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре. По данным центра, землетрясение в 4,6 балла произошло в 59 километрах к югу от Севастополя и в 51 километре к югу от Балаклавы. Оно началось в 05:42 по московскому времени. Очаг землетрясения произошел на глубине 10 километров, говорится в сообщении. 19 июня в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Тогда местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничего не разрушилось. Также землетрясение в 5 баллов зафиксировали в Сахалинской области 17 июня, пишут VSE42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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