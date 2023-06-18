На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 19 июня 2023 в 07:19 Размер текста - 17 + Подземные толчки были зафиксированы на глубине в 106 километров, отметили в РАН (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает местный филиал геофизической службы РАН. «По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло 19 июня. Магнитуда составила 4,9», — следует из сайта Камчатского филиала геофизической службы РАН. Отмечается, что до ближайшего населенного пункта (Усть-Камчатск) 57 километров. Землетрясение произошло на глубине в 106 километров на суше. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничто не разрушилось. Угрозы для объявления цунами нет. Информацию ведомства передает РИА Новости. 17 июня были зафиксированы подземные толчки у побережья Курил. Тогда их магнитуда составила 5,7 баллов. Это произошло в Охотском море неподалеку от Сахалинской области. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает местный филиал геофизической службы РАН. «По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло 19 июня. Магнитуда составила 4,9», — следует из сайта Камчатского филиала геофизической службы РАН. Отмечается, что до ближайшего населенного пункта (Усть-Камчатск) 57 километров. Землетрясение произошло на глубине в 106 километров на суше. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничто не разрушилось. Угрозы для объявления цунами нет. Информацию ведомства передает РИА Новости. 17 июня были зафиксированы подземные толчки у побережья Курил. Тогда их магнитуда составила 5,7 баллов. Это произошло в Охотском море неподалеку от Сахалинской области. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям