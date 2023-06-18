18 июня 2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

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Пресс-конференция в ТАСС по землетрясению. Екатеринбург
Подземные толчки были зафиксированы на глубине в 106 километров, отметили в РАН (архивное фото) Фото:

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает местный филиал геофизической службы РАН.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло 19 июня. Магнитуда составила 4,9», — следует из сайта Камчатского филиала геофизической службы РАН. Отмечается, что до ближайшего населенного пункта (Усть-Камчатск) 57 километров. Землетрясение произошло на глубине в 106 километров на суше.

В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничто не разрушилось. Угрозы для объявления цунами нет. Информацию ведомства передает РИА Новости.

17 июня были зафиксированы подземные толчки у побережья Курил. Тогда их магнитуда составила 5,7 баллов. Это произошло в Охотском море неподалеку от Сахалинской области. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает местный филиал геофизической службы РАН. «По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло 19 июня. Магнитуда составила 4,9», — следует из сайта Камчатского филиала геофизической службы РАН. Отмечается, что до ближайшего населенного пункта (Усть-Камчатск) 57 километров. Землетрясение произошло на глубине в 106 километров на суше. В МЧС России по Камчатскому краю отметили, что местные жители не ощущали землетрясение. Никто не пострадал и ничто не разрушилось. Угрозы для объявления цунами нет. Информацию ведомства передает РИА Новости. 17 июня были зафиксированы подземные толчки у побережья Курил. Тогда их магнитуда составила 5,7 баллов. Это произошло в Охотском море неподалеку от Сахалинской области. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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