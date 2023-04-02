Землетрясение произошло на Байкале

На Байкале, вблизи поселка Еланцы, произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы — 6,4 балла», — уточнила Елена Кобелева агентству РИА Новости. Уточняется, что землетрясение также коснулось и города Иркутска. Там природное явление ощущалось на 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме.
Ранее утром 3 апреля также было зафиксировано мощное землетрясение на Камчатке. Его магнитуда составляла 6,9 балла.
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