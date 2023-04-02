02 апреля 2023

Землетрясение произошло на Байкале

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Озеро Байкал., зима, озеро, лед, байкал
Землетрясение было зафиксировано вблизи поселка Еланцы Фото:

На Байкале, вблизи поселка Еланцы, произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы — 6,4 балла», — уточнила Елена Кобелева агентству РИА Новости. Уточняется, что землетрясение также коснулось и города Иркутска. Там природное явление ощущалось на 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме.

Ранее утром 3 апреля также было зафиксировано мощное землетрясение на Камчатке. Его магнитуда составляла 6,9 балла.

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На Байкале, вблизи поселка Еланцы, произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева. «Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы — 6,4 балла», — уточнила Елена Кобелева агентству РИА Новости. Уточняется, что землетрясение также коснулось и города Иркутска. Там природное явление ощущалось на 3-4 балла. По данным МЧС, разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме. Ранее утром 3 апреля также было зафиксировано мощное землетрясение на Камчатке. Его магнитуда составляла 6,9 балла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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