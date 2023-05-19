Угроза цунами объявлена в Новой Каледонии после землетрясения в 7,7 баллов

19 мая 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Эпицентр землетрясения зафиксировали в 448 км от столицы Новой Каледонии Фото: Степан Змачинский / МЧС Медиа Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции), возможны цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США. «На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами», — сообщила американская система предупреждения о цунами. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от столицы Новой Каледонии Нумеа. В феврале мощные землетрясения произошли в Турции, передает «Национальная служба новостей». В результате них было разрушено большое количество жилых домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал иностранных партнеров помочь в устранении последствий ЧП.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции), возможны цунами. Об этом сообщает Геологическая служба США. «На основе предварительных параметров, на побережьях, расположенных в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, возможны цунами», — сообщила американская система предупреждения о цунами. По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от столицы Новой Каледонии Нумеа. В феврале мощные землетрясения произошли в Турции, передает «Национальная служба новостей». В результате них было разрушено большое количество жилых домов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал иностранных партнеров помочь в устранении последствий ЧП.