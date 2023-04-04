04 апреля 2023

В свердловских городах произошли два землетрясения подряд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, лес, овраг, природа урала, оползень, упавшее дерево, катав-ивановский район
Землетрясение прошло вне населенных пунктах Фото:

В Серове и Краснотурьинске (Свердловская область) зафиксировали два землетрясения подряд 2 и 3 апреля 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга.

Первое землетрясение зафиксировано 2 апреля 2023 года в 05:27 по местному времени с силой колебаний почвы в 3,8 балла. Второе произошло 3 апреля в 07:32 с силой толчков в 3,9 балла. Землетрясение прошло вне населенных пунктов.

По словам ученых института геофизики УрО РАН, люди обязательно почувствовали бы колебания, если подобные толчки произошли в населенных пунктах. На данный момент реальной опасности для жизней свердловчан нет.

Ранее URA.RU сообщало, что после землетрясения на Байкале до Свердловской области дошли колебания почвы. Скорость распространения составила примерно три—пять километров в час.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Серове и Краснотурьинске (Свердловская область) зафиксировали два землетрясения подряд 2 и 3 апреля 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга. Первое землетрясение зафиксировано 2 апреля 2023 года в 05:27 по местному времени с силой колебаний почвы в 3,8 балла. Второе произошло 3 апреля в 07:32 с силой толчков в 3,9 балла. Землетрясение прошло вне населенных пунктов. По словам ученых института геофизики УрО РАН, люди обязательно почувствовали бы колебания, если подобные толчки произошли в населенных пунктах. На данный момент реальной опасности для жизней свердловчан нет. Ранее URA.RU сообщало, что после землетрясения на Байкале до Свердловской области дошли колебания почвы. Скорость распространения составила примерно три—пять километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...