В свердловских городах произошли два землетрясения подряд

В Серове и Краснотурьинске (Свердловская область) зафиксировали два землетрясения подряд 2 и 3 апреля 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга.
Первое землетрясение зафиксировано 2 апреля 2023 года в 05:27 по местному времени с силой колебаний почвы в 3,8 балла. Второе произошло 3 апреля в 07:32 с силой толчков в 3,9 балла. Землетрясение прошло вне населенных пунктов.
По словам ученых института геофизики УрО РАН, люди обязательно почувствовали бы колебания, если подобные толчки произошли в населенных пунктах. На данный момент реальной опасности для жизней свердловчан нет.
Ранее URA.RU сообщало, что после землетрясения на Байкале до Свердловской области дошли колебания почвы. Скорость распространения составила примерно три—пять километров в час.
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