Власти планируют обновить денежную льготу для глухих тюменцев

В Тюменской области хотят давать инвалидам по слуху двойные выплаты на ремонт имплантов

23 июня 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

В закон внесут уточнение, что инвалиды с двумя имплантами имеют право на двойную выплату Фото: Игорь Пантин © URA.RU Власти Тюменской области хотят внести изменение в законодательство, в результате которого инвалиды по слуху смогут получать две выплаты в год вместо одной на ремонт своих имплантов. Соответствующие поправки разработал департамент соцразвития региона. «Внести изменения в постановление Правительства Тюменской области „О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Тюменской области“. Учесть, что инвалиды и дети-инвалиды с двумя установленными системами кохлеарной имплантации имеют право на денежную выплату на каждую из систем», — говорится в проекте властей. В настоящее время в законодательстве сказано, что инвалиды по слуху могут раз в год получать выплату в 20 000 рублей. Ее выделяют, если человеку нужно заменить или отремонтировать внешние комплектующие вживленного импланта, который помогает гражданам слышать. В случае принятия изменений, деньги будут выделять на обе системы имплантации, то есть раз в год получатели льготы смогут рассчитывать на двойную выплату.

Власти Тюменской области хотят внести изменение в законодательство, в результате которого инвалиды по слуху смогут получать две выплаты в год вместо одной на ремонт своих имплантов. Соответствующие поправки разработал департамент соцразвития региона. «Внести изменения в постановление Правительства Тюменской области „О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Тюменской области“. Учесть, что инвалиды и дети-инвалиды с двумя установленными системами кохлеарной имплантации имеют право на денежную выплату на каждую из систем», — говорится в проекте властей. В настоящее время в законодательстве сказано, что инвалиды по слуху могут раз в год получать выплату в 20 000 рублей. Ее выделяют, если человеку нужно заменить или отремонтировать внешние комплектующие вживленного импланта, который помогает гражданам слышать. В случае принятия изменений, деньги будут выделять на обе системы имплантации, то есть раз в год получатели льготы смогут рассчитывать на двойную выплату.