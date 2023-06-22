22 июня 2023

Власти планируют обновить денежную льготу для глухих тюменцев

В Тюменской области хотят давать инвалидам по слуху двойные выплаты на ремонт имплантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В закон внесут уточнение, что инвалиды с двумя имплантами имеют право на двойную выплату Фото:

Власти Тюменской области хотят внести изменение в законодательство, в результате которого инвалиды по слуху смогут получать две выплаты в год вместо одной на ремонт своих имплантов. Соответствующие поправки разработал департамент соцразвития региона.

«Внести изменения в постановление Правительства Тюменской области „О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Тюменской области“. Учесть, что инвалиды и дети-инвалиды с двумя установленными системами кохлеарной имплантации имеют право на денежную выплату на каждую из систем», — говорится в проекте властей.

В настоящее время в законодательстве сказано, что инвалиды по слуху могут раз в год получать выплату в 20 000 рублей. Ее выделяют, если человеку нужно заменить или отремонтировать внешние комплектующие вживленного импланта, который помогает гражданам слышать. В случае принятия изменений, деньги будут выделять на обе системы имплантации, то есть раз в год получатели льготы смогут рассчитывать на двойную выплату.

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Власти Тюменской области хотят внести изменение в законодательство, в результате которого инвалиды по слуху смогут получать две выплаты в год вместо одной на ремонт своих имплантов. Соответствующие поправки разработал департамент соцразвития региона. «Внести изменения в постановление Правительства Тюменской области „О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Тюменской области“. Учесть, что инвалиды и дети-инвалиды с двумя установленными системами кохлеарной имплантации имеют право на денежную выплату на каждую из систем», — говорится в проекте властей. В настоящее время в законодательстве сказано, что инвалиды по слуху могут раз в год получать выплату в 20 000 рублей. Ее выделяют, если человеку нужно заменить или отремонтировать внешние комплектующие вживленного импланта, который помогает гражданам слышать. В случае принятия изменений, деньги будут выделять на обе системы имплантации, то есть раз в год получатели льготы смогут рассчитывать на двойную выплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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