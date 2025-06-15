Тюменцы смогут чаще ездить на автобусе за границу

Путь занимает 38,5 часов
С 1 июля междугородние автобусные рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Международный маршрут №1708 „Тюмень АВ — Бишкек АВ“ будет осуществлять движение каждый вторник и пятницу, время отправления из тюменского автовокзала в 20:10», — уточнили в ГУС. Ранее рейсы ездили один раз в неделю.
Стоимость билета составляет пять тысяч рублей. Путь занимает 38,5 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!