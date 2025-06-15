15 июня 2025

Тюменцы смогут чаще ездить на автобусе за границу

В Тюмени с 1 июля запустят два автобусных рейса в Киргизию
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 июля междугородние автобусные рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

«Международный маршрут №1708 „Тюмень АВ — Бишкек АВ“ будет осуществлять движение каждый вторник и пятницу, время отправления из тюменского автовокзала в 20:10», — уточнили в ГУС. Ранее рейсы ездили один раз в неделю.

Стоимость билета составляет пять тысяч рублей. Путь занимает 38,5 часов.

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С 1 июля междугородние автобусные рейсы из Тюмени в Бишкек (Киргизия) будут выполняться два раза в неделю. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «Международный маршрут №1708 „Тюмень АВ — Бишкек АВ“ будет осуществлять движение каждый вторник и пятницу, время отправления из тюменского автовокзала в 20:10», — уточнили в ГУС. Ранее рейсы ездили один раз в неделю. Стоимость билета составляет пять тысяч рублей. Путь занимает 38,5 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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