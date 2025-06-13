Смертельная красота: танатопрактик из Тюмени рассказала, зачем покойникам макияж и существуют ли призраки

Тюменский танатопрактик Валентина Шаткова: люди кладут в гроб картины и телефоны

14 июня 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Валентина Шаткова пришла в ритуальный бизнес из сферы преподавания Фото: Никита Сабашников © URA.RU Встретив на улице эту яркую и жизнерадостную девушку, вы никогда бы не подумали, что большую часть своей жизни она проводит рядом с трупами. Валентина Шаткова — ритуальный агент и танатопрактик. Она делает так, чтобы в последний путь люди отправлялись красивыми, а родные усопших могли попрощаться с ними без страха перед отпечатком, который на лица накладывает смерть. Существуют ли призраки, зачем мертвым «уколы красоты», и какие самые необычные просьбы поступали от родственников умерших — в материале URA.RU. Смерть манила ее с детства Гробы, венки и усопшие — часть будней тюменки Фото: Никита Сабашников © URA.RU В ритуальном бизнесе Валентина всего второй год, но уже не мыслит своей жизни без любимого дела. До этого девушка работала преподавателем по вокалу и была блогером, однако с детства ее очень интересовала смерть и все, что с ней связано. «Мне всегда нравилось находиться на кладбище. Подростком я любила наблюдать за похоронами известных людей по телевизору. А став взрослой, в какой-то момент я сильно заболела и часто ездила по больницам, путь пролегал мимо морга, и каждый раз я неосознанно поворачивала голову, чтобы на него взглянуть. Думаю, это были знаки, меня тянуло в ту сторону», — рассказывает девушка. В один из сложных периодов жизни, когда разом навалилась масса проблем, Валентина поняла, что больше не может заниматься своей обычной деятельностью. Снимать ролики, улыбаться, общаться с людьми и всегда быть на позитиве стало тяжелой ношей. И выход нашелся: девушка решила попробовать себя в ритуальном бизнесе. «Отправляла резюме, не имея никакого опыта. Стала организатором похорон. Отработала пару месяцев и решила получить профильное образование. Я видела, в каком состоянии тела доставляют из морга — открытые рты, трупные пятна, другие сильные изменения, которые шокируют родственников у гроба. Я поняла, что танатопрактик людям очень нужен, чтобы прощание прошло с меньшими потерями», — вспоминает Валентина. Девушка обучалась в Новосибирском центре похоронного сервиса. И с тех пор все усопшие, побывавшие в ее руках, отправляются в последний путь в лучшем из возможных виде. Губки — подколоть, реснички — нарастить Для реставрации лица «клиенты» Валентины получают не уколы гиалуронкой, а инъекции с формальдегидом Фото: Размик Закарян © URA.RU Валентина предоставляет своим клиентам полный спектр услуг — от приема заявки на организацию похорон до посмертного макияжа. Она может сделать бальзамирование, помыть и одеть тело, и даже аккомпанировать во время прощания — наша собеседница прекрасно играет на фортепьяно. В ее рабочем кейсе все выглядит так, как в косметичке обычной девушки — все те же тональные крема, туши и румяна. За небольшим исключением. «В целом, я использую обычную косметику. Но есть и кое-что специфичное, профессиональное. К примеру, тон для холодной кожи. Он отлично перекрывает трупные пятна и дополнительно бальзамирует за счет формальдегида в составе. А вот штучки, которые вставляются под веки. Я их использую, когда у усопшего впадают глазки, тогда они становятся кругленькими и все выглядит натурально», — увлеченно рассказывает девушка. Для создания последнего образа используются самые разные приемы. Валентина подкрашивает умершим волосы, наращивает ресницы, и даже делает «уколы красоты». Как оказалось, объем в нужных местах нужен не только живым, не обойтись без него и мертвым. «Подкалываем губки при необходимости, скулы. Смерть сильно меняет, в том числе рельеф лица. И чтобы родные узнали человека, необходимо провести самые разные манипуляции», — поясняет Валентина. На смерти все не заканчивается Девушка верит в загробную жизнь и не раз сталкивалась с необъяснимым Фото: Никита Сабашников © URA.RU Валентина верит в загробную жизнь и существование души. Причем знание этого у нее не теоретическое, а вполне себе эмпирическое. «Во время работы я всегда ощущаю, что рядом кто-то есть. Хотя кроме меня и покойного — никого. Вещи часто падают на пол, хотя устойчиво лежат, сами бы не могли. А однажды я ехала домой, снимала себя на видео и пересмотрев его увидела, что сзади меня находится силуэт. Переправила это видео подруге — а у нее его на ролике нет! Только в моем телефоне видно. Думаю, это потому, что я часто вожу вещи покойных, у меня в автомобиле постоянно их энергетика», — рассказала девушка. Были и другие случаи. Во время работы Валентина услышала, как в туалете сработала сенсорная сушилка для рук. При этом в помещении никого не было. А однажды начала крутиться ручка закрытой двери, хотя снаружи абсолютно точно никого не было. «Еще история: еду ночью на выезд, в сторону Винзилей. Останавливаюсь на светофоре и вижу… Вы не подумайте только, что я сумасшедшая. Вижу, как дорогу пересекает мужчина на коне, всадник. Я ближе к окну прислоняюсь, чтобы разглядеть, а он берет и испаряется. Я тогда подумала, что это знак, чтобы скорость сбавить. В другой раз я во время игры на гитаре услышала голос своего мертвого друга, он звал меня по имени несколько раз», — вспоминает тюменка. К слову, именно из-за уверенности в существование души Валентина является противницей кремации. «Я считаю, что должно тело быть предано земле. Верю в то, что душа после смерти видит свое тело со стороны, своих родных, близких. Девять дней душа еще находится здесь, и, допустим, если на третьи сутки тело сжигают, я думаю, что она пугается. То есть она теряет свое тело, но не понимает, что произошло, куда оно делось», — отмечает девушка. Страх смерти и сценарий своих похорон В будущем уйти в иной мир Валентина предпочтет под треки любимого рэп-исполнителя Фото: Никита Сабашников © URA.RU По признанию нашей собеседницы, смерть она красивой не считает, да и вовсе очень ее боится. На это у Валентины одна причина. «У меня двое детей. Я хочу успеть сделать для них все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Поэтому боюсь уйти рано. Так много людей умирают молодыми, от болезней сгорают буквально в момент… Я все это вижу и когда пришла в эту профессию стала намного сильнее ценить жизнь, каждый ее момент», — рассказывает девушка. При этом путь Вали легким не был. Первое время она испытывала сильнейший стресс и постоянно плакала. «Мне надо было принять, что да, я реально сейчас буду вот так работать, я буду это видеть каждый день. Я себя тренировала, заставляла заходить в комнату к усопшим. Со временем это прошло. Я научилась абстрагироваться полностью. Ведь родные покойных должны чувствовать спокойствие рядом со мной, потому что они сами на эмоциях, им тяжело и больно. Поэтому я не имею права паниковать», — говорит тюменка. За год девушка помогла похоронить массу людей. Организовывая чужие прощания, она, само собой, задумывается и о том, какими будут ее похороны. «Я только с нарядом пока не определилась. Но остальное уже решила. Выбрала музыку — это будет рэпер TRUEТЕНЬ и мои собственные песни. Распланировала маршрут на кладбище: хочу, чтобы меня провезли мимо всех моих любимых мест. В гроб чтобы положили обязательно микрофон и ключи от машины», — говорит девушка. Разговоры с покойниками и багаж в последний путь Современные тренды в похоронном деле соседствуют с традициями, сложившимися поколениями Фото: Никита Сабашников © URA.RU «Перед тем, как начать работу, я всегда с ними здороваюсь. В процессе обязательно говорю. Объясняю, что сейчас наведем красоту, все будет хорошо, сейчас придут твои родные, будешь куколка», — подчеркивает Валентина. Собирая покойных в последний путь, девушка часто выполняет нестандартные просьбы родственников. Причем как милые, так и откровенно странные. «Часто просят положить какие-то памятные вещи в гроб. К примеру, если женщина при жизни любила вышивать, то с ней хоронят ее картины и наборы для рукоделия. Курильщикам часто кладут сигареты и зажигалки. Телефоны, опять же. Однажды попросили необычно одеть покойную: в мини-юбку и туфли на шпильке. Она любила такой стиль при жизни. Мне кажется, что это очень важно, как для ушедших, так и для родных», — отмечает наша собеседница. Но бывают и странные случаи. Так, в один из дней привезли тело пожилого мужчины и гроб для него — самый дешевый, сколоченный из необработанных досок, неотшлифованный, непокрашенный. И заказчик хотел, чтобы покойный лежал в нем абсолютно голый, даже на прощании. «Пришлось вести переговоры. В итоге уговорили хотя бы замотать тело в саван. Во время церемонии я боялась, что пришедшие попрощаться подумают, что такой вид покойного — это мое решение, я же его собирала. Было очень неуютно», — вспоминает девушка. В другой раз прямо перед прощанием родственник покойного показал его телефон, для разблокировки которого нужно было поднести аппарат к лицу. И открыть усопшему глаза. Но распознавание все равно не сработало. После попытались приложить к сканеру палец — тот же результат. Смерти детей и самый тяжелый случай Используя свой кейс, знания и навыки Валентина может справиться даже с самым тяжелым случаем Фото: Никита Сабашников © URA.RU К чему Валентина так и не смогла привыкнуть, так это к похоронам детей. Самому юному малышу, прошедшему через ее золотые руки, было два года. «Невозможно такое видеть, очень больно. Я считаю, что в нашей стране похороны детей и все сопутствующее им должны быть бесплатными. Мы в таких случаях делаем семьям максимальные скидки. За процедуры, где можно обойтись без оплаты и сделать все нашими силами, деньги не берем», — говорит девушка. Самым сложным с технической точки зрения случаем в своей практике Валентина называет подготовку тела женщины, которая погибла от рук своего мужа. Покойную сильно избили и порезали. «Были синяки, лицо все в порезах. Все зашивалось, прочищалось. Очень кропотливая и ювелирная работа. Нужно все заделать тончайшим слоем воска, только потом идет макияж», — вспоминает тюменка. Личная жизнь и планы на будущее Сейчас Валентина свободна и верит, что обязательно встретит своего человека Фото: Никита Сабашников © URA.RU В ближайшее время Валентине предстоит еще одно обучение. Она получит знания и навыки по реставрации тел. Сможет буквально «лепить» покойным лица, если это необходимо — к примеру, после ДТП. Девушку активно поддерживает семья. Особенно дети, которым сейчас пять и семь лет. «Я думала о том, чтобы от них скрывать, но работы так много, что получалось порой, что в офис, допустим, надо с ними прийти. Тел они, конечно, не видят, но все остальное да. И не боятся, задают вопросы. А я себя вспоминаю. Думаю, ну мне же тоже маленькой было интересно, зачем я буду им запрещать?» — говорит Валентина. При этом при знакомстве с новыми людьми такое понимание встречается не всегда. По словам девушки, когда люди узнают, чем она занимается, то находятся в шоке. «Заинтересованных глаз я ни разу не видела. От меня даже многие отписались, когда я начала информацию о работе выкладывать в соцсети, в блог. Хотя сначала очень боялась, как это воспримут. Но сейчас уже нет: я получаю столько благодарностей от тех, кому помогаю. Это очень важно и приятно. Когда люди даже спустя время после похорон звонят, поздравляют с праздниками. Я обожаю свою работу и хочу о ней рассказывать», — говорит девушка. При этом на личном фронте у Валентины, которая в разводе, пока пусто. Несмотря на яркую внешность и многие таланты, тюменка за время своей работы в ритуальной сфере пока не познакомилась с достойным мужчиной. «Думаю, они меня боятся. Ну и работаю я много, времени не остается ни на что другое. Но вы напишите, что я свободна, а вдруг…», — загадочно улыбается девушка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встретив на улице эту яркую и жизнерадостную девушку, вы никогда бы не подумали, что большую часть своей жизни она проводит рядом с трупами. Валентина Шаткова — ритуальный агент и танатопрактик. Она делает так, чтобы в последний путь люди отправлялись красивыми, а родные усопших могли попрощаться с ними без страха перед отпечатком, который на лица накладывает смерть. Существуют ли призраки, зачем мертвым «уколы красоты», и какие самые необычные просьбы поступали от родственников умерших — в материале URA.RU. В ритуальном бизнесе Валентина всего второй год, но уже не мыслит своей жизни без любимого дела. До этого девушка работала преподавателем по вокалу и была блогером, однако с детства ее очень интересовала смерть и все, что с ней связано. «Мне всегда нравилось находиться на кладбище. Подростком я любила наблюдать за похоронами известных людей по телевизору. А став взрослой, в какой-то момент я сильно заболела и часто ездила по больницам, путь пролегал мимо морга, и каждый раз я неосознанно поворачивала голову, чтобы на него взглянуть. Думаю, это были знаки, меня тянуло в ту сторону», — рассказывает девушка. В один из сложных периодов жизни, когда разом навалилась масса проблем, Валентина поняла, что больше не может заниматься своей обычной деятельностью. Снимать ролики, улыбаться, общаться с людьми и всегда быть на позитиве стало тяжелой ношей. И выход нашелся: девушка решила попробовать себя в ритуальном бизнесе. Девушка обучалась в Новосибирском центре похоронного сервиса. И с тех пор все усопшие, побывавшие в ее руках, отправляются в последний путь в лучшем из возможных виде. Валентина предоставляет своим клиентам полный спектр услуг — от приема заявки на организацию похорон до посмертного макияжа. Она может сделать бальзамирование, помыть и одеть тело, и даже аккомпанировать во время прощания — наша собеседница прекрасно играет на фортепьяно. В ее рабочем кейсе все выглядит так, как в косметичке обычной девушки — все те же тональные крема, туши и румяна. За небольшим исключением. «В целом, я использую обычную косметику. Но есть и кое-что специфичное, профессиональное. К примеру, тон для холодной кожи. Он отлично перекрывает трупные пятна и дополнительно бальзамирует за счет формальдегида в составе. А вот штучки, которые вставляются под веки. Я их использую, когда у усопшего впадают глазки, тогда они становятся кругленькими и все выглядит натурально», — увлеченно рассказывает девушка. Для создания последнего образа используются самые разные приемы. Валентина подкрашивает умершим волосы, наращивает ресницы, и даже делает «уколы красоты». Как оказалось, объем в нужных местах нужен не только живым, не обойтись без него и мертвым. «Подкалываем губки при необходимости, скулы. Смерть сильно меняет, в том числе рельеф лица. И чтобы родные узнали человека, необходимо провести самые разные манипуляции», — поясняет Валентина. Валентина верит в загробную жизнь и существование души. Причем знание этого у нее не теоретическое, а вполне себе эмпирическое. «Во время работы я всегда ощущаю, что рядом кто-то есть. Хотя кроме меня и покойного — никого. Вещи часто падают на пол, хотя устойчиво лежат, сами бы не могли. А однажды я ехала домой, снимала себя на видео и пересмотрев его увидела, что сзади меня находится силуэт. Переправила это видео подруге — а у нее его на ролике нет! Только в моем телефоне видно. Думаю, это потому, что я часто вожу вещи покойных, у меня в автомобиле постоянно их энергетика», — рассказала девушка. Были и другие случаи. Во время работы Валентина услышала, как в туалете сработала сенсорная сушилка для рук. При этом в помещении никого не было. А однажды начала крутиться ручка закрытой двери, хотя снаружи абсолютно точно никого не было. К слову, именно из-за уверенности в существование души Валентина является противницей кремации. «Я считаю, что должно тело быть предано земле. Верю в то, что душа после смерти видит свое тело со стороны, своих родных, близких. Девять дней душа еще находится здесь, и, допустим, если на третьи сутки тело сжигают, я думаю, что она пугается. То есть она теряет свое тело, но не понимает, что произошло, куда оно делось», — отмечает девушка. По признанию нашей собеседницы, смерть она красивой не считает, да и вовсе очень ее боится. На это у Валентины одна причина. «У меня двое детей. Я хочу успеть сделать для них все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Поэтому боюсь уйти рано. Так много людей умирают молодыми, от болезней сгорают буквально в момент… Я все это вижу и когда пришла в эту профессию стала намного сильнее ценить жизнь, каждый ее момент», — рассказывает девушка. При этом путь Вали легким не был. Первое время она испытывала сильнейший стресс и постоянно плакала. За год девушка помогла похоронить массу людей. Организовывая чужие прощания, она, само собой, задумывается и о том, какими будут ее похороны. «Я только с нарядом пока не определилась. Но остальное уже решила. Выбрала музыку — это будет рэпер TRUEТЕНЬ и мои собственные песни. Распланировала маршрут на кладбище: хочу, чтобы меня провезли мимо всех моих любимых мест. В гроб чтобы положили обязательно микрофон и ключи от машины», — говорит девушка. «Перед тем, как начать работу, я всегда с ними здороваюсь. В процессе обязательно говорю. Объясняю, что сейчас наведем красоту, все будет хорошо, сейчас придут твои родные, будешь куколка», — подчеркивает Валентина. Собирая покойных в последний путь, девушка часто выполняет нестандартные просьбы родственников. Причем как милые, так и откровенно странные. «Часто просят положить какие-то памятные вещи в гроб. К примеру, если женщина при жизни любила вышивать, то с ней хоронят ее картины и наборы для рукоделия. Курильщикам часто кладут сигареты и зажигалки. Телефоны, опять же. Однажды попросили необычно одеть покойную: в мини-юбку и туфли на шпильке. Она любила такой стиль при жизни. Мне кажется, что это очень важно, как для ушедших, так и для родных», — отмечает наша собеседница. Но бывают и странные случаи. Так, в один из дней привезли тело пожилого мужчины и гроб для него — самый дешевый, сколоченный из необработанных досок, неотшлифованный, непокрашенный. И заказчик хотел, чтобы покойный лежал в нем абсолютно голый, даже на прощании. В другой раз прямо перед прощанием родственник покойного показал его телефон, для разблокировки которого нужно было поднести аппарат к лицу. И открыть усопшему глаза. Но распознавание все равно не сработало. После попытались приложить к сканеру палец — тот же результат. К чему Валентина так и не смогла привыкнуть, так это к похоронам детей. Самому юному малышу, прошедшему через ее золотые руки, было два года. «Невозможно такое видеть, очень больно. Я считаю, что в нашей стране похороны детей и все сопутствующее им должны быть бесплатными. Мы в таких случаях делаем семьям максимальные скидки. За процедуры, где можно обойтись без оплаты и сделать все нашими силами, деньги не берем», — говорит девушка. Самым сложным с технической точки зрения случаем в своей практике Валентина называет подготовку тела женщины, которая погибла от рук своего мужа. Покойную сильно избили и порезали. «Были синяки, лицо все в порезах. Все зашивалось, прочищалось. Очень кропотливая и ювелирная работа. Нужно все заделать тончайшим слоем воска, только потом идет макияж», — вспоминает тюменка. В ближайшее время Валентине предстоит еще одно обучение. Она получит знания и навыки по реставрации тел. Сможет буквально «лепить» покойным лица, если это необходимо — к примеру, после ДТП. Девушку активно поддерживает семья. Особенно дети, которым сейчас пять и семь лет. «Я думала о том, чтобы от них скрывать, но работы так много, что получалось порой, что в офис, допустим, надо с ними прийти. Тел они, конечно, не видят, но все остальное да. И не боятся, задают вопросы. А я себя вспоминаю. Думаю, ну мне же тоже маленькой было интересно, зачем я буду им запрещать?» — говорит Валентина. При этом при знакомстве с новыми людьми такое понимание встречается не всегда. По словам девушки, когда люди узнают, чем она занимается, то находятся в шоке. При этом на личном фронте у Валентины, которая в разводе, пока пусто. Несмотря на яркую внешность и многие таланты, тюменка за время своей работы в ритуальной сфере пока не познакомилась с достойным мужчиной. «Думаю, они меня боятся. Ну и работаю я много, времени не остается ни на что другое. Но вы напишите, что я свободна, а вдруг…», — загадочно улыбается девушка.