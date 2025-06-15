Гроза, град и дожди: в Тюмени резко испортится погода

Плохая погода придет 17 июня
На юге Тюменской области 17 июня ожидают дожди, грозы и град. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«17 июня на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град», — указано в сообщении.
Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем потеплеет до +25 градусов. Местами воздух прогреется до +32 градусов.
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