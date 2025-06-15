15 июня 2025

Гроза, град и дожди: в Тюмени резко испортится погода

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Плохая погода придет 17 июня
Плохая погода придет 17 июня Фото:

На юге Тюменской области 17 июня ожидают дожди, грозы и град. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».

«17 июня на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град», — указано в сообщении.

Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем потеплеет до +25 градусов. Местами воздух прогреется до +32 градусов.

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На юге Тюменской области 17 июня ожидают дожди, грозы и град. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». «17 июня на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град», — указано в сообщении. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем потеплеет до +25 градусов. Местами воздух прогреется до +32 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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