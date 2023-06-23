Baza: в отделах полиции Ростовской области объявлен план «Крепость»

План «Крепость» подразумевает взятие под контроль объектов силовых ведомств
В некоторых отделах полиции Ростовской области объявили план «Крепость», суть которого заключается в экстренном сборе личного состава и взятии под контроль важных объектов силовых ведомств. Об этом рассказали в Telegram.
«В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план „Крепость“. Сотрудники подняты по тревоге», — передает telegram-канал Baza. Сообщается также, что план подразумевает готовность отразить внешнее нападение. Подчеркивается, что о том, является ли тревога учебной, неизвестно.
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