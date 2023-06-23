23 июня 2023

Baza: в отделах полиции Ростовской области объявлен план «Крепость»

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
План «Крепость» подразумевает взятие под контроль объектов силовых ведомств Фото:

В некоторых отделах полиции Ростовской области объявили план «Крепость», суть которого заключается в экстренном сборе личного состава и взятии под контроль важных объектов силовых ведомств. Об этом рассказали в Telegram.

«В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план „Крепость“. Сотрудники подняты по тревоге», — передает telegram-канал Baza. Сообщается также, что план подразумевает готовность отразить внешнее нападение. Подчеркивается, что о том, является ли тревога учебной, неизвестно.

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В некоторых отделах полиции Ростовской области объявили план «Крепость», суть которого заключается в экстренном сборе личного состава и взятии под контроль важных объектов силовых ведомств. Об этом рассказали в Telegram. «В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план „Крепость“. Сотрудники подняты по тревоге», — передает telegram-канал Baza. Сообщается также, что план подразумевает готовность отразить внешнее нападение. Подчеркивается, что о том, является ли тревога учебной, неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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