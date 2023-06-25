Экономист Хрусталева: россияне могут получить десятки тысяч рублей на годовщину свадьбы

26 июня 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Для получения выплаты в честь годовщины свадьбы нужно написать заявление, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Алексей Гущин © URA.RU Супруги, прожившие в браке длительное время, могут рассчитывать на получение выплаты от государства. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки. К таким „неочевидным“ пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке определенный срок. Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие», — сказала Анастасия Хрусталева. Она подчеркнула, что не стоит ожидать, что деньги на счет супругов поступят автоматически. «Без подачи заявления в этом случае не обойтись. Не все из социальных выплат назначаются автоматически, как, например, выплаты в период пандемии коронавируса на детей, когда не требовалось предоставление никаких документов, информация поступала в порядке межведомственного обмена, а люди получали деньги сразу на банковские счета. Для получения ряда пособий требуется обращение непосредственно в орган, отвечающий за выплаты, либо в МФЦ», — объяснила эксперт.

Супруги, прожившие в браке длительное время, могут рассчитывать на получение выплаты от государства. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки. К таким „неочевидным“ пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке определенный срок. Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие», — сказала Анастасия Хрусталева. Она подчеркнула, что не стоит ожидать, что деньги на счет супругов поступят автоматически. «Без подачи заявления в этом случае не обойтись. Не все из социальных выплат назначаются автоматически, как, например, выплаты в период пандемии коронавируса на детей, когда не требовалось предоставление никаких документов, информация поступала в порядке межведомственного обмена, а люди получали деньги сразу на банковские счета. Для получения ряда пособий требуется обращение непосредственно в орган, отвечающий за выплаты, либо в МФЦ», — объяснила эксперт.