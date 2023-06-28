28 июня 2023

Жительница Кургана завоевала грант на конкурсе Росмолодежи

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Жительница Кургана получила грант на создание теле-радио студии Фото:

Жительница Курганской области Анастасия Мирошниченко получила грант на развитие своего обучающего проекта на форуме «Утро». Она стала одним из победителей конкурса грантов, проводимого Росмолодежью. Информация появилась в telegram-канале полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

«Вручили сертификаты победителям конкурса грантов Росмолодежи. Награды получили 14 человек», — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО. Среди победителей обладателем гранта на 350 тысяч рублей числится девушка из Кургана со своим проектом «Куб Клуб».

Мирошниченко называет свой проект теле-радио мастерской. В специальной студии она планирует обучать школьников работать в медиасфере, в том числе учить вести госпаблики в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что форум «Утро» посетил курганский губернатор. На нем Вадим Шумков попросил организаторов проработать вопросы взаимодействия молодежных организаций и промышленных предприятий.

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Жительница Курганской области Анастасия Мирошниченко получила грант на развитие своего обучающего проекта на форуме «Утро». Она стала одним из победителей конкурса грантов, проводимого Росмолодежью. Информация появилась в telegram-канале полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. «Вручили сертификаты победителям конкурса грантов Росмолодежи. Награды получили 14 человек», — сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО. Среди победителей обладателем гранта на 350 тысяч рублей числится девушка из Кургана со своим проектом «Куб Клуб». Мирошниченко называет свой проект теле-радио мастерской. В специальной студии она планирует обучать школьников работать в медиасфере, в том числе учить вести госпаблики в соцсетях. Ранее URA.RU сообщало, что форум «Утро» посетил курганский губернатор. На нем Вадим Шумков попросил организаторов проработать вопросы взаимодействия молодежных организаций и промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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