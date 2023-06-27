Шумков впервые за три года посетил форум, куда ездят уральские губернаторы. Фото

28 июня 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Шумков посетил форум «УТРО» в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые за три года посетил молодежный форум «УТРО», который ежегодно посещают уральские главы регионов. Мероприятие проходит в Челябинской области. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». До этого Шумков посещал данный форум в 2019 году в Тюмени. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с делегацией Курганской области на форуме „УТРО-2023“, где обсудили вопросы развития региона. На встрече обсуждались важные вопросы, которые стоят перед Курганской областью. Особое внимание уделили способам решения проблем молодыми активистами региона. В частности, обсуждались темы патриотического воспитания, образования, развития городских и сельских территорий», — указано на молодежном портале. Участники форума в ходе встречи с Шумковым попросили главу региона присоединиться к разработке кейс-заданий для участников проекта робототехники. В свою очередь, губернатор предложил проработать вопрос взаимодействия с промышленными предприятиями. Еще одна девушка из Кургана указала на проблемы урбанистики и предложила создать в регионе современные арт-объекты. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». В этом году в нем участвуют 500 человек из 30 регионов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР. Ожидается, что форум уральской молодежи также посетит полпред президента Владимир Якушев. Губернатор Шумков встретился с курганской делегацией на молодежном форуме «УТРО» Фото: молодежный портал «Prospekt45» В ходе встречи Шумков ответил на вопросы участников форума Фото: молодежный портал «Prospekt45» Форум «УТРО» проходит в городе Миасс Челябинской области Фото: молодежный портал «Prospekt45» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые за три года посетил молодежный форум «УТРО», который ежегодно посещают уральские главы регионов. Мероприятие проходит в Челябинской области. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». До этого Шумков посещал данный форум в 2019 году в Тюмени. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с делегацией Курганской области на форуме „УТРО-2023“, где обсудили вопросы развития региона. На встрече обсуждались важные вопросы, которые стоят перед Курганской областью. Особое внимание уделили способам решения проблем молодыми активистами региона. В частности, обсуждались темы патриотического воспитания, образования, развития городских и сельских территорий», — указано на молодежном портале. Участники форума в ходе встречи с Шумковым попросили главу региона присоединиться к разработке кейс-заданий для участников проекта робототехники. В свою очередь, губернатор предложил проработать вопрос взаимодействия с промышленными предприятиями. Еще одна девушка из Кургана указала на проблемы урбанистики и предложила создать в регионе современные арт-объекты. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». В этом году в нем участвуют 500 человек из 30 регионов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР. Ожидается, что форум уральской молодежи также посетит полпред президента Владимир Якушев.