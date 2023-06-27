27 июня 2023

Шумков впервые за три года посетил форум, куда ездят уральские губернаторы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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фестиваль "Батуринская святыня". Шадринск. Курган, шумков вадим
Шумков посетил форум «УТРО» в Челябинской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые за три года посетил молодежный форум «УТРО», который ежегодно посещают уральские главы регионов. Мероприятие проходит в Челябинской области. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». До этого Шумков посещал данный форум в 2019 году в Тюмени.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с делегацией Курганской области на форуме „УТРО-2023“, где обсудили вопросы развития региона. На встрече обсуждались важные вопросы, которые стоят перед Курганской областью. Особое внимание уделили способам решения проблем молодыми активистами региона. В частности, обсуждались темы патриотического воспитания, образования, развития городских и сельских территорий», — указано на молодежном портале.

Участники форума в ходе встречи с Шумковым попросили главу региона присоединиться к разработке кейс-заданий для участников проекта робототехники. В свою очередь, губернатор предложил проработать вопрос взаимодействия с промышленными предприятиями. Еще одна девушка из Кургана указала на проблемы урбанистики и предложила создать в регионе современные арт-объекты.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». В этом году в нем участвуют 500 человек из 30 регионов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР. Ожидается, что форум уральской молодежи также посетит полпред президента Владимир Якушев.

Губернатор Шумков встретился с курганской делегацией на молодежном форуме «УТРО»
Губернатор Шумков встретился с курганской делегацией на молодежном форуме «УТРО»
Фото:
В ходе встречи Шумков ответил на вопросы участников форума
В ходе встречи Шумков ответил на вопросы участников форума
Фото:
Форум «УТРО» проходит в городе Миасс Челябинской области
Форум «УТРО» проходит в городе Миасс Челябинской области
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков впервые за три года посетил молодежный форум «УТРО», который ежегодно посещают уральские главы регионов. Мероприятие проходит в Челябинской области. Об этом сообщается на портале «Prospekt45». До этого Шумков посещал данный форум в 2019 году в Тюмени. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с делегацией Курганской области на форуме „УТРО-2023“, где обсудили вопросы развития региона. На встрече обсуждались важные вопросы, которые стоят перед Курганской областью. Особое внимание уделили способам решения проблем молодыми активистами региона. В частности, обсуждались темы патриотического воспитания, образования, развития городских и сельских территорий», — указано на молодежном портале. Участники форума в ходе встречи с Шумковым попросили главу региона присоединиться к разработке кейс-заданий для участников проекта робототехники. В свою очередь, губернатор предложил проработать вопрос взаимодействия с промышленными предприятиями. Еще одна девушка из Кургана указала на проблемы урбанистики и предложила создать в регионе современные арт-объекты. Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». В этом году в нем участвуют 500 человек из 30 регионов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР. Ожидается, что форум уральской молодежи также посетит полпред президента Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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