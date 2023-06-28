28 июня 2023

Град и шквал надвигаются на Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния
Начавшиеся грозы и ливни задержатся в Челябинской области на несколько суток Фото:

Резкое ухудшение погоды ожидается 29 июня в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ближайшие часы и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами град, в том числе крупный. Также возможно шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.

Осадки ожидаются на фоне очередного резкого потепления: 30 июня и 1 июля дневные температуры будут достигать 30-32 градусов. Грозы, туманы и кратковременные дожди вероятны в регионе вплоть до 2 июля.

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Резкое ухудшение погоды ожидается 29 июня в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ближайшие часы и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами град, в том числе крупный. Также возможно шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении. Осадки ожидаются на фоне очередного резкого потепления: 30 июня и 1 июля дневные температуры будут достигать 30-32 градусов. Грозы, туманы и кратковременные дожди вероятны в регионе вплоть до 2 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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