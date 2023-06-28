Град и шквал надвигаются на Челябинскую область

Начавшиеся грозы и ливни задержатся в Челябинской области на несколько суток
Резкое ухудшение погоды ожидается 29 июня в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«В ближайшие часы и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами град, в том числе крупный. Также возможно шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.
Осадки ожидаются на фоне очередного резкого потепления: 30 июня и 1 июля дневные температуры будут достигать 30-32 градусов. Грозы, туманы и кратковременные дожди вероятны в регионе вплоть до 2 июля.
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