Град и шквал надвигаются на Челябинскую область

29 июня 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Начавшиеся грозы и ливни задержатся в Челябинской области на несколько суток Фото: Марина Малкова © URA.RU Резкое ухудшение погоды ожидается 29 июня в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ближайшие часы и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами град, в том числе крупный. Также возможно шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении. Осадки ожидаются на фоне очередного резкого потепления: 30 июня и 1 июля дневные температуры будут достигать 30-32 градусов. Грозы, туманы и кратковременные дожди вероятны в регионе вплоть до 2 июля.

Резкое ухудшение погоды ожидается 29 июня в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ближайшие часы и до конца суток 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Местами град, в том числе крупный. Также возможно шквалистое усиление ветра — до 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении. Осадки ожидаются на фоне очередного резкого потепления: 30 июня и 1 июля дневные температуры будут достигать 30-32 градусов. Грозы, туманы и кратковременные дожди вероятны в регионе вплоть до 2 июля.