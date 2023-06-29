Новый ЖК планируют построить по проекту комплексного развития территорий (КРТ) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Челябинска на публичных слушаниях 29 июня отклонили проект строительства нового микрорайона на улице Труда рядом с зоопарком и «Уральской молнией». Вопрос был вынесен на комиссию. О цели вынесения проекта на слушания URA.RU рассказал директор по коммуникациям АПРИ «Флай Плэнинг» Олег Гришанков.

«Сегодня слушания состоялись. Были вопросы от горожан. Вынесение проекта на публичные слушания — это один из этапов на пути к разрешению на строительство. Нашей целью сегодня было согласование документации по планировке территории», — пояснил Гришанков.

На слушаниях жители близлежащих домов интересовались, насколько доступной будет среда для маломобильных граждан. Представитель застройщика ответил, что пребывание маломобильных граждан на территории будет комфортным. Также жители узнали, что процент озеленения будет сохранен. Еще одна компания отправила на слушания уточняющий вопрос по поводу близости микрорайона к зоопарку, превышающей допустимые нормы, после чего проект был вынесен на комиссию.

Новый жилой комплекс застройщиком ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» (дочерняя компания АПРИ «Флай Плэнинг») должен быть возведен в Центральном районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территории. Жилой комплекс будет включать четыре высотки от шести до 18 этажей, школу на 105 мест, детсад на 44 места и автостоянки.

Согласно сервису «Сбис», компанией владеет ООО МФК «EXE» АО «Продмонтаж». Фирма управляет жилой недвижимостью и с 2022 года принадлежит организации АО АПРИ «Флай Плэнинг».

Жилой комплекс будет включать четыре высотки от 6 до 18 этажей, школу на 105 мест, детсад на 44 места и автостоянки Фото: Ольга Снопкова

ЖК возведут рядом с зоопарком и «Уральской молнией» Фото: Ольга Снопкова