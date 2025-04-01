Власти ужесточили условия выдачи сельской ипотеки

Правительство РФ с 28 марта ужесточило условия предоставления льготной программы сельской ипотеки со ставкой до 3% в год. Так, теперь заемщики обязаны на протяжении пяти лет после подписания кредитного договора работать в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе. Об этом говорится в обновленным документе.
«Условия выдачи „Сельской ипотеки“ ужесточены с 28 марта за счет заметного ограничения круга заемщиков», — говорится в обновленных условиях. Информацию передает «Коммерсант». Отмечается, что эти меры призваны связать программу Минсельхоза с задачами привлечения и удержания специалистов в агропромышленных сферах, а также предотвратить излишний спрос на фоне сокращения других льготных жилищных программ.
В Минсельхозе и Минфине сообщили, что обновленные критерии для сельской ипотеки предусматривают выдачу кредитов на сумму до шести миллионов рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Программа допускает приобретение или строительство жилья в сельских районах и агломерациях, а также в опорных населенных пунктах. В 2024 году было выдано 24 тысячи таких кредитов на общую сумму 119,7 миллиардов рублей, что на 3% и 42% больше по количеству и объему соответственно, чем в предыдущем году. Во втором полугодии 2024 года банки временно прекратили выдачу таких кредитов из-за исчерпания лимитов на фоне высокого спроса.
Ранее эта льготная программа кредитования требовала, чтобы возраст заемщиков был от 18 до 75 лет, имелся официально подтвержденный доход и стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев. Теперь же заемщики должны работать по трудовому договору в АПК или социальной сфере в селе, организациях, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору, либо заниматься индивидуальным предпринимательством в АПК в течение пяти лет после заключения кредитного договора. Также сельская ипотека может быть предоставлена участникам СВО или их супругам.
По программе сельской ипотеки можно приобрести земельный участок под строительство дома или же сам дом, но на этапе строительства. Также можно взять ипотеку на уже построенный дом или квартиру в многоквартирном доме не выше пяти этажей в опорном населенном пункте. Главное условие для приобретения недвижимости — нахождение объекта недвижимости в сельской местности или в городе, где численность населения не превышает 30 тысяч человек.
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