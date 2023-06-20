Застройщик заключил с мэрией договор о комплексном развитии территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территории около зоопарка на улице Труда планируют построить новый микрорайон. Жилой комплекс будет включать четыре высотных дома, школу, детсад и автостоянки. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 29 июня.

«Провести публичные слушания 29 июня 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице Труда в Центральном районе города Челябинска (далее — документация по планировке территории). Инициатором проекта выступает ООО «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ»», — говорится на сайте.

Застройщик планирует возвести четыре многоквартирных жилых дома высотой от шести до 18 этажей. Также в новом ЖК будут функционировать такие социально-значимые объекты, как школа на 105 мест и детский сад на 44 места. Также появятся автостоянки на 460 мест.

Ранее «Специализированный застройщик МФК «ЕХЕ» заключил с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии данной территории. Закончить строительство нового ЖК планируется к концу 2023 года.