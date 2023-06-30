В Польше по обвинению в шпионаже задержали хоккеиста из РФ

В Польше задержан российский хоккеист по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал польский генпрокурор Збигнев Зебро.
«В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста», — написал Зебро в twitter-аккаунте. Согласно его заявлению, задержанный является бывшим игроком хоккейного клуба первой лиги Польши, и является уже 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Имя спортсмена не разглашается.
Ранее также стало известно, что польская прокуратура в Варшаве задержала россиянина и гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже. Оба подозреваемых были задержаны в апреле 2022 года, и прокурор уже направил обвинительное заключение в суд. Подробности дела не раскрываются, имена подозреваемых также не упоминаются.
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