В Польше по обвинению в шпионаже задержали хоккеиста из РФ

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Заседание по делу хакерской группы Lurk. Екатеринбург, конвой, наручники
Российский хоккеист стал 14-м задержанным членом шпионской сети, заявил Збигнев Зебро Фото:

В Польше задержан российский хоккеист по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал польский генпрокурор Збигнев Зебро.

«В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста», — написал Зебро в twitter-аккаунте. Согласно его заявлению, задержанный является бывшим игроком хоккейного клуба первой лиги Польши, и является уже 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Имя спортсмена не разглашается.

Ранее также стало известно, что польская прокуратура в Варшаве задержала россиянина и гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже. Оба подозреваемых были задержаны в апреле 2022 года, и прокурор уже направил обвинительное заключение в суд. Подробности дела не раскрываются, имена подозреваемых также не упоминаются.

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В Польше задержан российский хоккеист по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал польский генпрокурор Збигнев Зебро. «В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста», — написал Зебро в twitter-аккаунте. Согласно его заявлению, задержанный является бывшим игроком хоккейного клуба первой лиги Польши, и является уже 14-м задержанным членом раскрытой шпионской сети. Имя спортсмена не разглашается. Ранее также стало известно, что польская прокуратура в Варшаве задержала россиянина и гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже. Оба подозреваемых были задержаны в апреле 2022 года, и прокурор уже направил обвинительное заключение в суд. Подробности дела не раскрываются, имена подозреваемых также не упоминаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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