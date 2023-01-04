В Польше будут судить россиянина за шпионаж

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Задержанных обвиняют в военной разведке Фото:

В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом рассказали в прокуратуре Варшавы.

«Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности. Их задержали в апреле 2022 года», — цитирует издание Polska Agencja Prasowa пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж.

Задержанных обвиняют в военной разведке. Сообщается, что подозреваемые проживали в Польше законно. Сейчас россиянин и белорус находятся под стражей.

В апреле стало известно, что в Белостоке (Польша) задержали россиянина и белоруса. Им грозит до 10 лет заключения. По информации правоохранителей, они собирали информацию о военных частях, кадровом составе и оснащении.

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В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже. Об этом рассказали в прокуратуре Варшавы. «Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности. Их задержали в апреле 2022 года», — цитирует издание Polska Agencja Prasowa пресс-секретаря окружной прокуратуры Варшавы Александру Скшиняж. Задержанных обвиняют в военной разведке. Сообщается, что подозреваемые проживали в Польше законно. Сейчас россиянин и белорус находятся под стражей. В апреле стало известно, что в Белостоке (Польша) задержали россиянина и белоруса. Им грозит до 10 лет заключения. По информации правоохранителей, они собирали информацию о военных частях, кадровом составе и оснащении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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