Глава ЦРУ тайно приезжал к Зеленскому для обсуждения деталей СВО

WP: глава ЦРУ во время секретного приезда в июне обсуждал с Зеленским возвращение территорий

01 июля 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Бернс и Зеленский обсудили возвращение территорий Украины до конца года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение территорий Украины и проведение переговоров Киева с Москвой обсудили директор ЦРУ США Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила американская пресса со ссылкой на источники. Уточняется также, что реализовать эти предложения планируется до конца 2023 года. «Директор Бернс недавно ездил на Украину, как он делал это регулярно с начала недавней российской агрессии более года назад. Чиновники из Украины рассказали главе американской разведки о стратегии по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня к концу года», — передает слова источника газета The Washington Post. Ранее профессор Гарвардского университета Грэхам Аллисон предположил, что Украина может потерять часть своих территорий на долгие годы, если не добьется успеха в наступлении в ближайшие несколько недель. Он отметил, что именно поэтому многие сторонники Киева в Европе и США предлагают как можно быстрее прекратить конфликт, передает RT. Глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что РФ в конфликте на Украине борется не за территории, а за русских людей и свою историю. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможен ли «мир взамен территорий», сообщает телеканал 360.

Возвращение территорий Украины и проведение переговоров Киева с Москвой обсудили директор ЦРУ США Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила американская пресса со ссылкой на источники. Уточняется также, что реализовать эти предложения планируется до конца 2023 года. «Директор Бернс недавно ездил на Украину, как он делал это регулярно с начала недавней российской агрессии более года назад. Чиновники из Украины рассказали главе американской разведки о стратегии по возвращению территорий и началу переговоров о прекращении огня к концу года», — передает слова источника газета The Washington Post. Ранее профессор Гарвардского университета Грэхам Аллисон предположил, что Украина может потерять часть своих территорий на долгие годы, если не добьется успеха в наступлении в ближайшие несколько недель. Он отметил, что именно поэтому многие сторонники Киева в Европе и США предлагают как можно быстрее прекратить конфликт, передает RT. Глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что РФ в конфликте на Украине борется не за территории, а за русских людей и свою историю. Таким образом он ответил на вопрос о том, возможен ли «мир взамен территорий», сообщает телеканал 360.