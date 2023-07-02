02 июля 2023
01 июля 2023

Через курганскую границу пытались провезти более 50 кг мяса без документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
В Казахстан вернут более 50 кг мяса без документов Фото:

Через границу в пункте Петухово Курганской области пытались провести 53 кг мяса из Казахстана без необходимых документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: три кг говядины, 50 кг свинины и восемь кг масла сливочного», — указано на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что автомобиль из Казахстана ехал в Екатеринбург. На данную продукцию у перевозчика не было ветеринарного сертификата. Сотрудники надзорного ведомства провели разъяснительную беседу. Также принято решение отправить автомобиль с грузом обратно в Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что с курганской границы в Казахстан вернули десятки тонн арбузов. Данную продукцию пытались провезти в регион незаконно.

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Через границу в пункте Петухово Курганской области пытались провести 53 кг мяса из Казахстана без необходимых документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: три кг говядины, 50 кг свинины и восемь кг масла сливочного», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль из Казахстана ехал в Екатеринбург. На данную продукцию у перевозчика не было ветеринарного сертификата. Сотрудники надзорного ведомства провели разъяснительную беседу. Также принято решение отправить автомобиль с грузом обратно в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что с курганской границы в Казахстан вернули десятки тонн арбузов. Данную продукцию пытались провезти в регион незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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