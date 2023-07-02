Через курганскую границу пытались провезти более 50 кг мяса без документов

03 июля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Казахстан вернут более 50 кг мяса без документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Через границу в пункте Петухово Курганской области пытались провести 53 кг мяса из Казахстана без необходимых документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: три кг говядины, 50 кг свинины и восемь кг масла сливочного», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль из Казахстана ехал в Екатеринбург. На данную продукцию у перевозчика не было ветеринарного сертификата. Сотрудники надзорного ведомства провели разъяснительную беседу. Также принято решение отправить автомобиль с грузом обратно в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что с курганской границы в Казахстан вернули десятки тонн арбузов. Данную продукцию пытались провезти в регион незаконно.

Через границу в пункте Петухово Курганской области пытались провести 53 кг мяса из Казахстана без необходимых документов. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудниками управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: три кг говядины, 50 кг свинины и восемь кг масла сливочного», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что автомобиль из Казахстана ехал в Екатеринбург. На данную продукцию у перевозчика не было ветеринарного сертификата. Сотрудники надзорного ведомства провели разъяснительную беседу. Также принято решение отправить автомобиль с грузом обратно в Казахстан. Ранее URA.RU писало, что с курганской границы в Казахстан вернули десятки тонн арбузов. Данную продукцию пытались провезти в регион незаконно.