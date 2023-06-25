С курганской границы в Казахстан вернули десятки тонн арбузов

Казахстанские арбузы из Кургана вернутся на Родину (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Через российско-казахстанскую границу «Петухово» в Курганской области пытались незаконно провезти партию арбузов. Более 50 тонн продукции вернули в Республику Казахстан. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска через границу „Петухово“ выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При проверке и досмотре трех автомобилей, перевозивших 56 тонн арбузов из Туркестанской области Казахстана, установлено, что машины пытались пересечь границу через пункт пропуска, не заявленный в фитосанитарном сертификате», — указано на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что одна из машин, в которой было около 20 тонн арбузов, ехала в Краснодарский край. Остальные, в каждой из которых было по 18 тонн, ехали в Новосибирск. Из-за нарушений в необходимых для ввоза документах партию арбузов вернули в Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что в Курган привезли опасную импортную черную икру. У партии незаконно изменили срок годности.